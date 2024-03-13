Dolar
32.10
Euro
35.09
Altın
2,164.82
ETH/USDT
3,987.90
BTC/USDT
72,545.00
BIST 100
8,963.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’in Menderes ilçesinde düzenlenen mitingde halka hitap ediyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Fenerbahçeli Futbolcu Mert Hakan, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı konuk edecekleri rövanş maçı öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

Finlandiya: Rusya, Batı ile uzun bir çatışmaya hazırlanıyor

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, Rusya'nın "Batı ile uzun süreli bir çatışmaya" hazırlandığını belirterek, Avrupa Birliği'nin (AB) bu tehdide şimdi yanıt verememesinin uzun vadeli riskler doğuracağı uyarısında bulundu.

Selen Valente Rasquinho  | 13.03.2024 - Güncelleme : 13.03.2024
Finlandiya: Rusya, Batı ile uzun bir çatışmaya hazırlanıyor

Brüksel

Orpo, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda, Avrupa'nın geleceğiyle ilgili oturumda konuştu.

Ukrayna'daki savaşa değinen Orpo, "Bugün Ukrayna'ya harcanan her avronun, Rusya'nın kazanması durumunda alternatif maliyetlerle karşılaştırıldığında düşük bir bedel olduğunu söylüyorum." dedi.

Orpo, Ukrayna'ya desteği artırma çağrısında bulunarak, "Rusya, açıkça Batı ile uzun bir çatışmaya hazırlanıyor. Avrupa için kalıcı ve varoluşsal bir askeri tehdit teşkil ediyor. Birleşik bir Avrupa olarak buna yeterince yanıt veremezsek, önümüzdeki yıllar tehlikelerle ve yaklaşan saldırı tehdidiyle dolu olacak." ifadesini kullandı.

Ülkesinin Rusya ile 1300 kilometreden fazla bir sınırı paylaştığını anımsatan Orpo, NATO'ya katılma kararının ciddi değerlendirmeler sonucunda alındığını, şimdi de komşusu İsveç'i İttifakın parçası olarak görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Orpo, Avrupa'nın savunma sanayisini güçlendirmesi, sınırlarını kuvvetlendirmesi, bürokrasiyi azaltması, sürdürülebilir maliye politikaları uygulaması, iş gücü piyasasını reforme etmesi ve yeni ticaret anlaşmaları yapması gerektiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da su dolan inşaat temeli Google, Apple ve Yandex haritalarında göl olarak tanımlandı
Başakşehir'de kedi "Eros"u öldüren sanık 2,5 yıl hapse çarptırıldı
"EFES-2024 Tatbikatı" son koordinasyon toplantısı İzmir'de yapıldı
Çanakkale'de denizde hortum oluştu
Atatürk, mezun olduğu Kuzey Makedonya'daki Manastır Askeri İdadisi'nde anıldı

Benzer haberler

Finlandiya: Rusya, Batı ile uzun bir çatışmaya hazırlanıyor

Finlandiya: Rusya, Batı ile uzun bir çatışmaya hazırlanıyor

Avrupa Parlamentosu "Yapay Zeka Yasası"nı onayladı

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ocakta sert düştü

GÖRÜŞ - Avrupa kendi Wagner’ini mi arıyor?

GÖRÜŞ - Avrupa kendi Wagner’ini mi arıyor?
AP'nin Fransız üyesi Thiollet'e göre, silah ihracatını sürdürmek Avrupa'yı İsrail'in suç ortağı yapar

AP'nin Fransız üyesi Thiollet'e göre, silah ihracatını sürdürmek Avrupa'yı İsrail'in suç ortağı yapar
Ankara'da 10 ülkenin NATO'ya katılımının yıl dönümü kutlandı

Ankara'da 10 ülkenin NATO'ya katılımının yıl dönümü kutlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet