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Dünya

Finlandiya, nükleer reaktöründe Rusya yerine ABD yakıtına geçti

Finlandiya'daki Loviisa Nükleer Enerji Santrali, reaktörlerinde Rusya yerine ABD merkezli Westinghouse şirketinden tedarik ettiği yakıtı kullanmaya başladı.

Ata Ufuk Şeker  | 02.09.2024 - Güncelleme : 02.09.2024
Finlandiya, nükleer reaktöründe Rusya yerine ABD yakıtına geçti

Brüksel

Finlandiya kamu enerji şirketi Fortum, Westinghouse tarafından tedarik edilen ilk nükleer yakıtın Loviisa nükleer santraline yüklendiğini açıkladı.

Açıklamada, yeni yakıtla Loviisa santraline teslimat için güvenilir ve Batılı bir alternatif sağlandığına işaret edildi.

Finlandiya hükümetinin, Loviisa enerji santraline 2050 sonuna kadar işletme lisansı verdiği anımsatılan açıklamada, Westinghouse ile yapılan anlaşma ile Loviisa'ya yakıt tedarikinin garanti altına alındığı kaydedildi.

Böylece Finlandiya'daki nükleer santral, Rosatom'a ait nükleer yakıt şirketi TVEL yerine Westinghouse'dan yakıt tedarik etmeye başlamış oldu.

Finlandiya'nın Loviisa nükleer santralinde 1977 ve 1981 yıllarında faaliyete alınmış iki reaktör yer alıyor. Bin megavatsaatin üzerinde elektrik üretim kapasitesine sahip santralde VVER-440 basınçlı su reaktörleri bulunuyor. Bu nükleer tesis ülkenin elektrik üretiminin yüzde 10'unu sağlıyor.

AB içinde Finlandiya ile Bulgaristan, Çekya, Macaristan ve Slovakya'da Rus tasarımlı nükleer reaktörler faaliyet gösteriyor ve yakıtları Rusya'dan tedarik ediliyor.

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