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Dünya

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, ülkesinin NATO'da daha güvende hissettiğini söyledi

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, NATO üyeliği ardından halkının daha güvende hissettiğini belirterek, "Şu an nüfusumuzun yüzde 80'i NATO üyeliğini destekliyor, yüzde 80'den fazlası da müttefikleri savunacağını söylüyor." diye konuştu.

Behlül Çetinkaya  | 14.07.2023 - Güncelleme : 14.07.2023
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, ülkesinin NATO'da daha güvende hissettiğini söyledi

Greater London

Niinistö ile ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Finlandiya'nın NATO üyeliği yolunda ABD'nin gösterdiği dayanışma için teşekkür eden Niinistö, "Vilnius Zirvesi için de teşekkür ediyorum çünkü diğer müttefiklerle birlik duygusunu hissetmek çok duygusaldı. Bunun da sizin sayenizde oluştuğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Biden'la görüşmede ikili ilişkileri ve Savunma İşbirliği Anlaşmasını ele aldıklarını anlatan Niinistö, İsveç ve Danimarka'nın da benzeri bir anlaşma yapmasıyla söz konusu anlaşmaya imza atan İskandinav ülkesi sayısının 5'e çıkacağını kaydetti.

"Ukrayna sadece kendisini değil bizim değerlerimizi de savunuyor"

Teknoloji, yapay zeka, kuantum ve uzay alanında işbirliklerinin de masaya yatırıldığını vurgulayan Niinistö, "Tüm bunlar yolumuzu geleceğe götürüyor. Ancak yolumuzu geleceğe güvenli bir şekilde götürdüğünden emin olmalıyız. Tüm bunlar sorumluluk gerektirir. Bu alanlarda çalışanlar bilir ki bu sektörlerde bilgi ve kaynaklarımızı işbirlği ve koordinasyon içinde kullanmamız gerekir." değerlendirmesini yaptı.

Niinistö, ülkesinin komşusu Rusya'nın da görüşmede ele alındığını anlatarak, "Komşumuzu konuştuk ve benzeri düşüncelere sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Ukrayna'yı da görüştük. Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz çünkü Ukrayna sadece kendisini değil Batı dünyası olarak sahip olduğumuz değerleri de savunuyor." dedi.

"ABD'nin gelecekteki politikalarından şüphem yok

Niinistö toplantının soru-cevap kısmında Biden'a sorulan "ABD'nin güvenilir bir NATO ortağı olacağının garantisi nedir?" sorusuna da yanıt vererek, "Mesaj çok açık, birlikte savaşmalıyız. ABD'nin gelecekteki politikalarından şüphem yok." ifadelerini kullandı.

Finlandiya'nın NATO üyesi olmasına da değinen Niinistö, "Finlandiya halkı şu an kendisini daha da güvende hissediyor. Şu an nüfusumuzun yüzde 80'i NATO üyeliğini destekliyor, yüzde 80'den fazlası da müttefikleri savunacağını söylüyor." diye konuştu.

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