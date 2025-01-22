Dolar
35.65
Euro
37.17
Altın
2,759.22
ETH/USDT
3,295.30
BTC/USDT
104,792.00
BIST 100
9,994.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Gültekin Ailesi için Bolu Kalıcı Konutlar Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katılacak Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Eslem Uyanık için Kayseri’deki Orgeneral Hulusi Akar Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Ahmet Çetiz, Habibe Çetiz ile çocukları Sedat, Vedat ve Esad Çetiz için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistinliler, İsrail saldırılarında yerle bir olan evlerinin enkazında yeniden hayata tutunmaya çalışıyor

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği ilk andan itibaren evlerine geri dönmeye başlayan Filistinliler karşılaştıkları büyük yıkıma rağmen evlerinde yaşamaktan vazgeçmiyor.

Mohammed Awad, Mohammed Dahlan  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
Filistinliler, İsrail saldırılarında yerle bir olan evlerinin enkazında yeniden hayata tutunmaya çalışıyor

Gazze

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Şucaiyye Mahallesi'ndeki Filistinliler tam anlamıyla enkaz yığınına dönen evlerinde hayata yeniden tutunmaya çalışırken bölgeye Gazze'nin güneyinden dönecek yakınları için sığınabilecekleri yerler oluşturmak için çabalıyor.

Bölgeye düzenlenen acımasız ve yıkıcı saldırılar sonucu harabeye dönen evlerine ulaşan aileler, evlerini onarmaya ve molozları temizlemeye çalışırken temel ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşamlarına devam etmek için büyük bir mücadele veriyor.

22.01.2025

Gazze'nin güneyinden gelecek olan çocukları için enkaz kalıntılarından bir yer yapmaya çalışan Filistinli yaşlı adam "Hiçbir şeyden bir şey oluşturmaya çalışıyoruz. Buradaki her şeyi enkaz altından çıkarttım." diyerek içinde bulunduğu imkansızlığı dile getirdi. Filistinli başka bir adam ise evin enkazındaki moloz yığınlarını temizleyerek sığınacak bir yer oluşturmaya çalıştıklarını aktardı.

İsrail saldırıları sonucu evleri büyük oranda hasar gören bir diğer Filistinli ise evden geriye kalan bir oda ve salonu temizleyerek güneyden geri dönecek kardeşlerinin çadır yerine evin yıkılmamış bölümlerinde yaşaması için hazırlık yaptıklarını dile getirdi. Bölgedeki başka bir Filistinli aile ise savaş öncesi spor salonu olarak kullanılan binayı temizleyerek güneyden gelecek yakınlarının sığınabileceği bir alana çevirmeye çalışıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Göller Yöresi'nde kış ortası su kuşu sayımı yapılıyor
Kırklareli merkezli 27 ildeki uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı tutuklandı
Samsun'da hız ihlali, yapay zeka destekli radar cihazıyla tespit ediliyor
4. Yargı Reformu Strateji Belgesi yarın kamuoyuyla paylaşılacak
Muşlu aileler, DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü

Benzer haberler

İsrailli Bakan, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmeyeceğini savundu

İsrailli Bakan, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmeyeceğini savundu

Avustralya'da baskılara rağmen Filistin'e destek gösterileri devam edecek

Filistinliler, İsrail saldırılarında yerle bir olan evlerinin enkazında yeniden hayata tutunmaya çalışıyor

Hamas: Tel Aviv'deki bıçaklı saldırı, İsrail'in Cenin'deki saldırılarına doğal bir yanıt

Hamas: Tel Aviv'deki bıçaklı saldırı, İsrail'in Cenin'deki saldırılarına doğal bir yanıt
ABD Kongresi'nin UCM'ye karşı yaptırımları: "Kurala dayalı düzenin" çöküşü mü?

ABD Kongresi'nin UCM'ye karşı yaptırımları: "Kurala dayalı düzenin" çöküşü mü?
Filistinli öğrenciler İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladı

Filistinli öğrenciler İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet