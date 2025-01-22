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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM Raportörü Albanese'den İsrail'in Gazze'deki soykırımı Batı Şeria'ya da taşıyabileceği uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, durdurulmaması halinde İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptığı soykırımı işgal altındaki Batı Şeria'ya da taşıyabileceği uyarısında bulundu.

Mustafa Deveci  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
BM Raportörü Albanese'den İsrail'in Gazze'deki soykırımı Batı Şeria'ya da taşıyabileceği uyarısı

Ankara

Albanese, sosyal medya hesabından İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na dün başlattığı geniş çaplı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gazze'de varılan ateşkesin ardından İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı'na saldırı başlattığına işaret eden Albanese, dünkü saldırılarda 10 Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Albanese, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırısına tepki göstererek, "Durdurulmaya zorlanmadığı takdirde, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımı Gazze ile sınırlı kalmayacak." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun dün Cenin Mülteci Kampı'na başlattığı geniş çaplı saldırılarda biri çocuk olmak üzere 10 Filistinli hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

Askeri araçların yanı sıra iş makinalarıyla Cenin Mülteci Kampı'na giren İsrail askerlerinin saldırıları sürüyor.

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