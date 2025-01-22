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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail güçleri, Doğu Kudüs'teki Şuafat Mülteci Kampı'nda bir Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Şuafat Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın sırasında bir Filistinliyi, üzerine ateş açarak yaraladı.

Zein Khalil, Ali Semerci  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
İsrail güçleri, Doğu Kudüs'teki Şuafat Mülteci Kampı'nda bir Filistinliyi yaraladı

Kudüs

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Kızılay ekiplerinin Şuafat Mülteci Kampı'nda gerçek mermiyle yaralanan bir kişiye tıbbi müdahalede bulunduğu kaydedildi.

Kudüs medyası da İsrail sınır muhafızlarının kampa büyük sayılar halinde girdiğini gösteren videolar yayınladı.

Görgü tanıkları da AA muhabirine yaptıkları açıklamada, Şuafat Mülteci Kampı'nda Filistinli gençler ile İsrail güçleri arasında şiddetli çatışmalar çıktığını belirtti.

Filistin'in resmi ajansı WAFA'nın haberinde ise İsrail güçlerinin Şuafat Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek silah sesleri, göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları eşliğinde caddelerde dolaştığı kaydedildi.

Haberde, baskın sırasında İsrail güçlerinin kurşunlarıyla yaralanan bir Filistinlinin Kudüs'teki bir hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

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