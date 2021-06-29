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Dünya

Filistinli sanatçılar modern sanatla İsrail işgaline dikkati çekiyor

Abluka altında tutulan Gazze Şeridi'nde Filistinli sanatçılar, İsrail işgali altındaki Filistin'in sorunlarına dikkati çeken modern sanat eserlerinin yer aldığı bir sergi düzenledi.

Mohammed Yahya Ahmad Mohammed,Halime Afra Aksoy   | 29.06.2021
Filistinli sanatçılar modern sanatla İsrail işgaline dikkati çekiyor

Gazze

Gazze Kültür ve Sanat Merkezi tarafından organize edilen sergide 70 Filistinli sanatçıya ait fotoğraf, heykel, resim, enstalasyon (yerleştirme) gibi yaklaşık 100 eser yer alıyor.

Sergide Mescid-i Aksa ve Kubbetu's Sahra Camisi'nin resim ve maketlerinin yanı sıra Filistinlilerin topraklarına bağlılıklarını betimleyen, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı baskıyı, kadınların toplumdaki rolünü somutlaştıran sanat eserleri bulunuyor.

Gazze Kültür ve Sanat Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Sahvil, açtıkları bu sergiyle İsrail işgali altındaki Filistin'in sorunlarına dikkati çekmek istediklerini söyledi.

Serginin, Filistinlilerin topraklarına, meşru haklarına bağlılıklarına dair mesaj niteliğinde olduğunu ifade eden Sahvil, saldırılara maruz kalan Filistin halkının fırçalarla ve kelimelerle mücadelesine devam edeceğini vurguladı.

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