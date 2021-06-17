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Dünya

Filistinli kadınlar İsrail'in Gazze saldırısında yıkılan yerleri temizleme ve ağaçlandırma girişimi başlattı

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli kadınlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarında yıkılan bazı yerleri temizleme ve ağaçlandırma girişimine katıldı.

Ali Semerci   | 17.06.2021
Filistinli kadınlar İsrail'in Gazze saldırısında yıkılan yerleri temizleme ve ağaçlandırma girişimi başlattı Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Gazze

Filistin Kadın Komiteleri Birliği tarafından "Azmimizle inşa edeceğiz" sloganıyla düzenlenen temizlik girişimine İsrail'in Gazze'nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda yıkılan, 8 çocuğun öldüğü evin önünden başlandı.

Ruh sağlığı danışmanı Rula eş-Şerif, etkinlik sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünkü girişimin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar sonrasında başlatılan çalışmaların devamı niteliğinde olduğunu söyledi.

Şerif, çocuklara yönelik işlenen katliamı dünyaya duyurmak, umudun ve yeniden yapılanmanın enkazdan ve acının kalbinden geldiği mesajını iletmek için temizliğe başlama noktası olarak burayı seçtiklerini ifade etti.

Rula eş-Şerif, girişim kapsamında komiteye bağlı kadın ve çocukların katılımıyla saldırıda yıkılan yerlerin temizlenmesi ve ağaçlandırılması için çalışacaklarını belirtti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 254 Filistinli hayatını kaybetmişti.

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