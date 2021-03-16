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Dünya

Filistinli gruplar, seçimleri şeffaf ve dürüst bir şekilde yürütmek için aralarında 'şeref anlaşması' imzaladı

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen ulusal diyalog görüşmelerinde tarafların genel seçimlere katılma konusunda şeref anlaşması imzaladığı bildirildi.

Qais Omar Darwesh Omar,Ali Semerci   | 16.03.2021
Filistinli gruplar, seçimleri şeffaf ve dürüst bir şekilde yürütmek için aralarında 'şeref anlaşması' imzaladı

Ramallah

Fetih Hareketi Seferberlik ve Örgütlenme Komiserliği Basın Sözcüsü Münir El-Cağub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün ikinci turu gerçekleştirilen ulusal diyalog görüşmelerine ilişkin bilgi verdi.

Cağub, "Filistinli gruplar Kahire'deki toplantılarında genel seçimleri tüm aşamalarında şeffaf ve dürüst bir şekilde yürütmek için şeref anlaşması imzaladılar." dedi.

Anlaşmada seçimler ve seçimlerdeki değişikliklerle ilgili kanunlara bağlı kalınacağına vurgu yapıldığına işaret eden Cağub, anlaşmanın, seçim sürecinin yürütülmesini sağlamak, özgürlükleri korumak, seçim sonuçlarına saygı duymak ve üzerinde mutabık kalınan şartlara uyulmasını takip etmek için bir komite oluşturulmasını içerdiğini kaydetti.

Cağub, bugün AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin ulusal diyalog görüşmelerinin ikinci turunun, Ulusal Konsey oluşturulması ve Yasama Konseyi seçimleri gündemiyle Mısır'ın başkenti Kahire'de başladığını belirtmişti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’da yer alan haberde de birçok farklı Filistinli grubun katıldığı görüşmelerin iki gün süreceği ve seçimlerin yapılmasını kolaylaştıracak adımların atılmasına katkı sağlayacağı ifade edilmişti.

Gün içerisinde "Filistin'in Sesi" radyosuna konuşan Fetih Hareketi Merkez Yürütme Kurulu Genel Sekreteri Cibril er-Rucub ise, ulusal diyalog görüşmelerinin amacının "siyasi gruplar arasındaki bölünmeyi sona erdirmek için izlenen demokratik yolu kapatan her engeli ortadan kaldırmak, ortaklık inşa etmek ve siyasi sistemin meşruiyetini sandıkla yenilemek" olduğunu söylemişti.

Filistin'de 15 yıl sonra ilk kez seçim yapılacak

Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl sonra ilk kez 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, 20 Ocak'ta, Fetih Hareketi'nin seçimlerdeki adayının Abbas olacağını duyurmuştu.

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