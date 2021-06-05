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Dünya

Filistinli gruplar, İsrail'i Şam Kapısı'ndan geçerek 'bayrak yürüyüşü' düzenlememe konusunda uyardı

Filistinli gruplar, İsrail'e işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Bab el-Amud (Şam) Kapısı'ndan geçerek "bayrak yürüyüşü" düzenlememesi konusunda uyarıda bulundu.

Said İbicioğlu   | 05.06.2021
Filistinli gruplar, İsrail'i Şam Kapısı'ndan geçerek 'bayrak yürüyüşü' düzenlememe konusunda uyardı

Gazze

Hamas'ın Kudüs'teki Sözcüsü Muhammed Hammade konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Hammade açıklamasında, "İşgali, Kudüs'te sözde bayrak yürüyüşünün Bab el-Amud'dan geçmesine izin vererek, gerçekleştirme niyetinde olduğu yeni ahmaklık konusunda uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in bu adımı, bozulan imajını geri kazanmak amacıyla attığını belirten Hammade ayrıca İsrail'i "iç krizlerini ve siyasi sorunlarını çözmek için bir araç olarak Kudüs'ü kullanmaması" konusunda ikaz etti.

Hammade, Filistinlileri İsrail'in planlarına engel olmak için 10 Haziran Perşembe günü Mescid-i Aksa'da olmaya çağırdı.

İslami Cihad yürüyüşü Filistin halkına saldırı olarak kabul ettiklerini açıkladı

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fanatik Yahudiler, işgalci hükümet tarafından korunan ve desteklenen saldırganlıklarını ve terörlerini sürdürüyorlar." dedi.

Bunu, Filistin halkına ve topraklarına bir saldırı olarak kabul ettiklerini vurgulayan Şihab, Filistinlilere Mescid-i Aksa'yı Yahudilere karşı koruma çağrısı yaptı.

Ne olmuştu?

Gazze'deki Filistin direniş gruplarının 10 Mayıs'ta İsrail'e Mescid-i Aksa'daki polisleri çekmesi için verdiği sürenin dolmasının ardından İsrail'in bazı bölgelerinde siren sesleri duyulmaya başlanmıştı.

Sirenler nedeniyle İsrail Meclisi boşaltılmış, Yahudilerin kutladığı "Kudüs Günü" nedeniyle düzenlenen bayrak yürüyüşü de sonlandırılmıştı.

Aşırı sağcı örgütlerden yeniden yürüyüş çağrısı

İsrailli aşırı sağcı örgütler, perşembe günü Doğu Kudüs'te yeniden düzenlemeyi planladıkları "kışkırtıcı" yürüyüşe katılım çağrısı yapıyor.

Yürüyüşün, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Şam Kapısı'ndan geçerek Yahudilerin "Ağlama Duvarı" adını verdiği Burak Duvarı'na kadar yapılması planlanıyor.

Yahudiler, 1967'deki Altı Gün Savaşı sırasında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Eski Şehir bölgesini işgal etmesini her yıl "Kudüs Günü" olarak kutluyor.

Etkinlikler kapsamında Yahudiler, İsrail bayraklarıyla Şam Kapısı'na gelerek Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde "bayrak yürüyüşü" gerçekleştiriyor.

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