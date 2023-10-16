Filistinli Gazeteciler Sendikası:İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 11 gazeteci yaşamını yitirdi
İstanbul
Filistinli Gazeteciler Sendikası, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 11 gazetecinin öldüğünü, 20'den fazla basın mensubunun yaralandığını ve 2 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi.
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