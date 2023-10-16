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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistinli Gazeteciler Sendikası:İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 11 gazeteci yaşamını yitirdi

Safiye Karabacak  | 16.10.2023 - Güncelleme : 16.10.2023
Filistinli Gazeteciler Sendikası:İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 11 gazeteci yaşamını yitirdi

İstanbul

Filistinli Gazeteciler Sendikası, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 11 gazetecinin öldüğünü, 20'den fazla basın mensubunun yaralandığını ve 2 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi.

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