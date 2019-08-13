Euro
6.22
Dolar
5.56
BIST 100
99,405.03
Altın
1,501.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Filistin'den 'Cenevre sözleşmeleri uygulamaya konsun' çağrısı

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, dünyadan, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi ve ek protokollerinin uygulamaya konmasını ve İsrail'i Filistin topraklarındaki ihlallerinden dolayı hesaba çekmesini istedi.

Ali Semerci   | 13.08.2019
Filistin'den 'Cenevre sözleşmeleri uygulamaya konsun' çağrısı

Ramallah

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Cenevre sözleşmelerinin benimsenmesinin 70. yıl dönümü dolayısıyla İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis'e ve sözleşmeye imza atan ülkelere ortak bir mektup gönderdi.

Mektubunda, "İnsanlık, Cenevre Sözleşmelerinin 70. yıl dönümünü kutluyor, halkımız da 52 yıldan fazla süredir devam eden İsrail işgali altında yaşıyor." ifadesine yer veren Maliki, sözleşmeyi imzalayan tarafların sözleşmeye uyulmasını güvence altına alma görevlerini yerine getirmelerinin zorunlu olduğunu belirtti.

Maliki ayrıca, İsrail'in Filistin halkına yönelik ihlallerinden sorumlu kurum ve kişilere hesap sorulmasını ve yaptırımlar uygulanmasını sağlayacak mekanizmaların oluşturulması çağrısında bulundu.

Dördüncü Cenevre Sözleşmesi

1949'da imzalanan ve 1950'de yürürlüğe giren Dördüncü Cenevre Sözleşmesi, savaş bölgelerinde ve işgal altında yaşayan sivilleri korumayı taahhüt ediyor. İsrail ise Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'ni imzalamasına rağmen henüz yasal olarak sözleşmeyi onaylamadı.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ele geçirdiği bölgeleri "işgal altında" değil, "tartışmalı" olarak nitelendiren İsrail, Filistinlilere yönelik ihlallerinin, inşa ettiği Yahudi yerleşim yerlerinin yasa dışı olmadığını ve sözleşmeyi ihlal etmediğini öne sürüyor. Filistin ise sözleşmeye 2 Nisan 2014 itibarıyla taraf olduğunu açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'ın Keşmir kararı çözüm arayışlarına darbe
Türkiye-Ukrayna ilişkileri çok yönlü gelişiyor
Etiyopya’daki askeri müdahale girişimi ve siyasi sorunlar
Hindistan’ın yeni dış politika stratejisi ve Keşmir krizi
Sudan'da kırılgan uzlaşma ve riskler

Benzer haberler

Filistin'den 'Cenevre sözleşmeleri uygulamaya konsun çağrısı

Filistin'den 'Cenevre sözleşmeleri uygulamaya konsun çağrısı

'ABD ile Filistin ilişkileri İsrail'den bağımsız olmalı'

İsrailli bakandan Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesi çağrısı

'Dünya barışının kapısı özgür Filistin'

'Dünya barışının kapısı özgür Filistin'

Bin 729 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi

Bin 729 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi
'Filistin halkı ne pahasına olursa olsun Mescid-i Aksa'yı koruyacak'

'Filistin halkı ne pahasına olursa olsun Mescid-i Aksa'yı koruyacak'