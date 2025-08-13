Dolar
İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben Gvir'den Hayfa’daki İzzeddin el-Kassam’ın kabrini yıkma tehdidi

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Filistin’de İngiliz mandası döneminde silahlı direnişin önde gelen liderlerinden İzzeddin el-Kassam’ın, Hayfa yakınlarındaki Nişir beldesinde bulunan kabrinin yıkılmasını talep etti.

Mustafa M. M. Haboush, Ömer Erdem  | 13.08.2025 - Güncelleme : 13.08.2025
İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben Gvir'den Hayfa’daki İzzeddin el-Kassam’ın kabrini yıkma tehdidi

İstanbul

İsrail Parlamentosu televizyon kanalı "Knesset Channel"ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre Ben Gvir, Knesset’in İçişleri Komitesi’nde düzenlenen bir oturumda Nişir Belediye Başkanı’na hitaben yaptığı konuşmada, "İzzeddin el-Kassam’ın kabrinin yıkılması için talimat verin; polis hem yıkımı hem de güvenliğini sağlayacak." dedi.

Ben Gvir, "Teröristler ölümden sonra bile rahat edememeli." ifadesini kullandı.

İzzeddin el-Kassam’ın kabri, 1935’ten bu yana bölgenin eski adıyla Şeyh Mezarlığı, bugünkü adıyla Nişir Mezarlığı’nda bulunuyor.

Bu, İsrailli yetkililerin Kassam’ın kabrinin yıkılması ya da kaldırılması yönündeki ilk tehdidi değil. 6 Ağustos’ta, Ben Gvir’in lideri olduğu Yahudi Gücü Partisinden Knesset üyesi Yitzhak Kroizer de Kassam’ın kabrinin kaldırılması çağrısı yapmıştı.

İzzeddin el-Kassam kimdir?

Suriye sahilindeki Ceble kentinde 1883’te doğan Kassam, İslam dünyasında ve Filistin tarihinde önde gelen bir şahsiyet, alim ve davetçi olarak biliniyor.

20. yüzyılın başlarında Suriye ve Filistin’de Fransız ve İngiliz işgallerine karşı silahlı direniş hareketine öncülük eden Kassam, 1935’te, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kenti yakınlarında İngiliz kuvvetleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybetti.

Ölümü, 1936’da, Filistin Mandası'ndaki Filistinli Arapların İngiliz yönetimine karşı Büyük Filistin İsyanı’nı başlatmasında önemli bir rol oynadı.

Filistin’deki İslami Direniş Hareketi Hamas, Kassam’ın adını sömürgeciliğe karşı mücadelesine atfen askeri kanadına vermiş ve "İzzeddin el-Kassam Tugayları" adını kullanmaya başlamıştı.

