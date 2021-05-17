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Dünya, Filistin Saldırı Altında

Filistin'den BM'ye: İsrail'in Filistinli çocuklara karşı Gazze'de işlediği suçları durdurun

Filistin, Birleşmiş Milletlerden, İsrail'in Filistinli çocuklara karşı işlediği suçları durdurmasını istedi.

Qais Omar Darwesh Omar,Gülşen Topçu   | 17.05.2021
Filistin'den BM'ye: İsrail'in Filistinli çocuklara karşı Gazze'de işlediği suçları durdurun Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Ramallah

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Birleşmiş Milletler Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba'ya İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarıyla ilgili bir mesaj gönderdi.

Maliki mesajda, İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun ve şiddetli saldırılarının onlarca çocuğun ölümüne neden olduğunu ve Filistinli çocukların sığınacak güvenli bir mekanları olmadığını vurguladı.

Dışişleri Bakanı Maliki, "Gamba'dan, Filistinli çocukları korumasını ve İsrail'i Filistinli çocuklara yönelik saldırılarını durdurmaya davet etmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.

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