Euro
8.92
Dolar
7.49
BIST 100
1,570.58
Altın
1,735.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Filistin'de siyasi birlik sağlamak hedefiyle organize edilen ulusal diyalog görüşmelerinin ikinci turu başladı

Filistin ulusal diyalog görüşmelerinin ikinci turunun, Ulusal Konsey oluşturulması ve Yasama Konseyi seçimleri gündemiyle Mısır'ın başkenti Kahire'de başladığı bildirildi.

Ekrem Biçeroğlu   | 16.03.2021
Filistin'de siyasi birlik sağlamak hedefiyle organize edilen ulusal diyalog görüşmelerinin ikinci turu başladı

Ramallah

Fetih Hareketi Seferberlik ve Örgütlenme Komiserliği Basın Sözcüsü Münir El-Cağub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görüşmelerde Filistinli siyasi grupların yaklaşan seçimlere ilişkin tüm meseleleri ele alacağını, bunların en önemlisinin ise seçim sürecini izleme meselesi olduğunu belirtti.

Ulusal diyalog görüşmelerini ikinci turunu değerlendiren Cağup, görüşmelerde Ulusal Konsey oluşturulması ve Yasama Konseyi seçimleri gündeminin masaya yatırılacağını aktardı.

Diğer yandan, Filistin resmi haber ajansı WAFA’da yer alan haberde, birçok farklı Filistinli grubun katıldığı görüşmelerin iki gün süreceği ve seçimlerin yapılmasını kolaylaştıracak adımların atılmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Gün içerisinde "Filistin'in Sesi" radyosuna konuşan Fetih Hareketi Merkez Yürütme Kurulu Genel Sekreteri Cibril er-Rucub ise, ulusal diyalog görüşmelerinin amacının "siyasi gruplar arasındaki bölünmeyi sona erdirmek için izlenen demokratik yolu kapatan her engeli ortadan kaldırmak, ortaklık inşa etmek ve siyasi sistemin meşruiyetini sandıkla yenilemek" olduğunu söyledi.

Filistin'de 15 yıl sonra ilk kez seçim yapılacak

Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl sonra ilk kez 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, 20 Ocak'ta, Fetih Hareketi'nin seçimlerdeki adayının Abbas olacağını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
RABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 535 bin 657'ye yükseldi
İngiltere Başbakanı, bazı AB ülkelerinin kullanımını durdurduğu Oxford-AstraZeneca Kovid-19 aşısını savundu
Kovid-19 ile mücadelede 'yoğunlaştırılmış dinamik denetim' sürecine geçiliyor
Filistin'de Kovid-19 vakaları 2 binin üzerinde seyrediyor
İran Kovid-19'a karşı geliştirdiği yerli aşı 'Fahra'yı tanıttı

Benzer haberler

Filistin'de siyasi birlik sağlamak hedefiyle organize edilen ulusal diyalog görüşmelerinin ikinci turu başladı

Filistin'de siyasi birlik sağlamak hedefiyle organize edilen ulusal diyalog görüşmelerinin ikinci turu başladı

İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 12 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin'de Kovid-19 vakaları 2 binin üzerinde seyrediyor

Hak ve adalet adına sivil direnişin adı: Rachel Corrie

Hak ve adalet adına sivil direnişin adı: Rachel Corrie
İsrail'in aile birleşimi engeli Filistin'de çiftlerin hayatını kabusa çeviriyor

İsrail'in aile birleşimi engeli Filistin'de çiftlerin hayatını kabusa çeviriyor
Filistin Sağlık Bakanı Keyle: Salgının mevcut seyri çok tehlikeli bir hal aldı

Filistin Sağlık Bakanı Keyle: Salgının mevcut seyri çok tehlikeli bir hal aldı