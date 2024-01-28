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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sarıyer’de Santa Maria Kilisesi'nde yaşanan silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin: UNRWA'ya finansal desteğin kesilmesi Filistin davasının tasfiyesini amaçlıyor

Filistin, bazı ülkelerin İsrail'in iddialarının ardından Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yardımlarını kesmesine tepki gösterdi.

Awad Rjoob, Hacer Çakır  | 28.01.2024 - Güncelleme : 28.01.2024
Filistin: UNRWA'ya finansal desteğin kesilmesi Filistin davasının tasfiyesini amaçlıyor

Ramallah

Filistin Devlet Başkanlığından, İsrailli yetkililerin UNRWA çalışanlarından bazılarının 7 Ekim 2023'te Hamas'a destek verdiği iddiasının ardından bazı ülkelerin UNRWA'ya finansal desteklerini kesmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in UNRWA'ya karşı yürüttüğü kampanyanın Filistin davasının tasfiyesini amaçladığı ve bunun, "toplu bir cezalandırma" olduğu belirtildi.

UNRWA'ya finansal desteğini kesme kararı alan ülkelere de bu kararlarından geri adım atma çağrısında bulunuldu.

"Milyonlarca Filistinliye toplu cezalandırma"

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda ve ABD'nin UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararına tepki gösterildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"UNRWA'ya sağlanan finansmanın askıya alınması ve Filistin halkını yok etme konusunda İsrail'e desteğin sürdürülmesi kararı çifte standarttır. Bu adım, ayrıca Gazze Şeridi'ndeki insanlık dramı da dikkate alındığında milyonlarca Filistinliye toplu cezalandırma anlamına gelmektedir."

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda ve ABD, UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

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