Dolar
42.58
Euro
49.57
Altın
4,209.23
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,238.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailli 182 sivilin, İsrail polisinin himayesinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek, Talmudik ayin yaptığı bildirildi.

Awad Rjoob, Hamdi Yıldız  | 09.12.2025 - Güncelleme : 09.12.2025
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Ramallah

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliğinin yazılı açıklamasına göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail polisinin himayesinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Toplam 182 kişiden oluşan İsrailli grubun Mescid-i Aksa'nın avlusundaki Kubbetü's-Sahra'nın karşısında yer alan alanda Talmudik ayin düzenlediği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada ayrıca, İsrail yönetiminin kontrolündeki Turist Kapısı'ndan 778 turistin Mescid-i Aksa'yı ziyaret ettiği kaydedildi.

Filistin resmi verilerine göre, geçen kasım ayı boyunca Aksa'ya 4 bin 266 İsrailli sivil tarafından baskın düzenlenirken, aynı süre içinde yaklaşık 15 bin yabancı turist Aksa'yı ziyaret etti.

İsrail yönetimi 2003 yılından bu yana tek taraflı olarak İsrailli siviller tarafından Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenlenmesine izin verirken, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in 2022'de göreve gelmesinden bu yana Aksa'ya yönelik baskınlarda belirgin bir artış gözleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muş ve Kars'ta kar hayatı olumsuz etkiliyor
Sudan'a çadır ulaştıracak ikinci yardım gemisi Mersin'den yola çıktı
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde, dünyanın en hızlı ve en büyük konut seferberliği tamamlanmıştır
Prof. Dr. Sabahattin Zaim, vefatının 18. yılında anıldı
İstanbul'da narkotik operasyonunda şehit olan polis memuru Albayrak memleketi Samsun'da defnedildi

Benzer haberler

BM: Gazze ve İsrail sınırlarında herhangi bir değişikliğe kesinlikle karşıyız

BM: Gazze ve İsrail sınırlarında herhangi bir değişikliğe kesinlikle karşıyız

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in UNRWA merkezine düzenlediği baskını kınadı

İsrail, Batı Şeria ile Ürdün arasındaki sınır kapısını Gazze'ye yardım geçişi için yeniden açıyor

İsrail, Batı Şeria ile Ürdün arasındaki sınır kapısını Gazze'ye yardım geçişi için yeniden açıyor
AB Yüksek Temsilcisi, Gazze konusundaki eleştirilerin üyeler arasındaki bölünmüşlükten kaynaklandığını söyledi

AB Yüksek Temsilcisi, Gazze konusundaki eleştirilerin üyeler arasındaki bölünmüşlükten kaynaklandığını söyledi
Yunanistan'ın Ege adaları provokasyonu: Eris ve Dolos'tan bir Soter çıkar mı?

Yunanistan'ın Ege adaları provokasyonu: Eris ve Dolos'tan bir Soter çıkar mı?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet