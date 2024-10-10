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Dünya

Filistin topraklarını gasbeden İsrailli, Batı Şeria'da Filistinlilerin zeytinlerini çaldı

Filistin topraklarını gasbeden bir İsraillinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait zeytinleri çaldığı anların görüntüsü yayımlandı.

Mustafa Deveci  | 10.10.2024 - Güncelleme : 10.10.2024
Filistin topraklarını gasbeden İsrailli, Batı Şeria'da Filistinlilerin zeytinlerini çaldı

Ankara

İsrailli insan hakları örgütü "Yesh Din", Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'a bağlı Avarta beldesi kırsalında Filistinlilere ait zeytinlerin Filistin topraklarını gasbeden bir İsrailli tarafından çalındığını belirtti.

Ağaçlardaki zeytinleri toplayan İsraillinin, silahlı olduğu ve daha sonra bölgeden ayrıldığı ifade edildi.

Yesh Din, Filistin topraklarını gasbeden söz konusu İsraillinin zeytinleri çaldığı anı gösteren bir de görüntü paylaştı.

Zeytin, işgalin boyunduruğu altında Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin temel geçim kaynaklarının başında geliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını ya kesiyor ya da zeytinleri çalıyor.

Bunun yanı sıra Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, zeytin hasadı zamanında da sık sık Filistinli çiftçilere saldırıyor.

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