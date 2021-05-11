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Dünya

Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında 10'u çocuk 28 Filistinli şehit edildi

İsrail güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 10'u çocuk 28 Filistinlinin şehit olduğu bildirildi.

Çağrı Koşak   | 11.05.2021
Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında 10'u çocuk 28 Filistinli şehit edildi

Gazze

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dünden bu yana İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılar sonucunda şehit ve yaralı sayısının arttığı belirtildi.

Saldırılar sonucunda 10'u çocuk ve bir kadın olmak üzere 28 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının ise 152'ye çıktığı kaydedildi.

İsrail güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırılarında yaklaşık 130 bölgeyi hedef aldığı ifade edildi.

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