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Dünya

Filistin Kurtuluş Örgütü Fas'ın İsrail'le güvenlik mutabakatını kınadı

Filistin Kurtuluş Örgütü, Fas'ın İsrail'le güvenlik alanında mutabakat zaptı imzalamasını kınadı.Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Fas'ın İsrail'le güvenlik alanında mutabakat zaptı imzalamasını kınadı.

Mahmut Geldi   | 27.11.2021
Filistin Kurtuluş Örgütü Fas'ın İsrail'le güvenlik mutabakatını kınadı

Ramallah

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın Fas'a ziyareti sırasında iki ülkenin güvenlik alanında imzaladığı mutabakat zaptına tepki gösterildi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kudüs Komitesi Başkanlığını yapan Fas'tan, Filistin halkına karşı ırkçı uygulamalarını sürdüren İsrail'le "bu tehlikeli adımı atmasının" beklenmediğine vurgu yapılan açıklamada, İsrail'le güvenlik alanında imzalanan mutabakat zaptının Arapların ulusal güvenliği ile çıkarlarına aykırı olduğu savunuldu.

Açıklamada, Fas yönetiminden söz konusu anlaşmadan geri adım atması talebinde bulunuldu.

İsrail Savunma Bakanı Gantz'ın 24-25 Kasım'da Fas'a gerçekleştirdiği ziyarette, iki ülke arasında istihbarat, savunma sanayi, güvenlik ve eğitim gibi alanlarda iş birliği mutabakat zaptı imzalanmıştı.

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