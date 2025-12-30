Dolar
İsrail ordusu, 2025 yılında 21 askerinin intihar ettiğini açıkladı

İsrail ordusu, 2025 yılının başından bu yana 151 subay ve askerin öldüğünü, bunlardan 21’inin intihar ettiğini duyurdu.

Zein Khalil, Esat Fırat  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
Kudüs

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 2025’te hayatını kaybeden askerlerin 88’inin "operasyonel faaliyetler" sırasında öldüğü belirtildi.

Açıklamaya göre, 3 asker saldırı ve “düşmanca eylemlerde”, 15’i hastalık nedeniyle 17’si sivil trafik kazalarında, biri askeri trafik kazasında, biri silah kazasında, 5'i ise nedeni açıklanmayan diğer olaylarda öldü.

İntihar eden 21 askerin 11’inin acemi, 9'unun yedek, birinin ise kadrolu asker olduğu bildirildi.

Ordu verilerine göre, 8 Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların başlamasından bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 923’e, yaralı sayısı ise 3 bin 879’a yükseldi.

İsrail ordusu, kamuoyunda moralleri yüksek tutmak ve propaganda amacıyla gerçek kayıp sayısını gizlediği yönündeki iç suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor.

​​​​​​​Savaşın başından bu yana 61 asker intihar etti

İsrail gazetesi Haaretz’in 16 Aralık’taki haberinde, ülkenin kuzeyindeki bir askeri üste görevli bir askerin silahıyla yaşamına son verdiği belirtilmişti.

Bu verilere göre ise bu olayla birlikte Gazze’deki savaşın başlamasından bu yana intihar eden asker sayısı 61’e çıkmıştı.

Gazze’ye yönelik saldırılara katılan İsrail askerlerinin, yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı bölgede yürütülen savaş sonrası ciddi psikolojik sorunlar yaşadığı belirtiliyor.

ABD’nin desteğiyle sürdürülen İsrail saldırılarında, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 bini aşkın kişi yaralandı.

ABD yönetimi, Gazze’deki yıkımın yeniden inşa maliyetinin yaklaşık 70 milyar dolar olacağını tahmin ediyor.

Gazze’deki Filistin Hükümeti Medya Ofisine göre, 10 Ekim’den bu yana Hamas ile İsrail arasında ateşkes anlaşması yürürlükte olmasına rağmen İsrail’in ihlalleri sürüyor. Bu süreçte 418 Filistinli yaşamını yitirdi, 1141 kişi yaralandı.

