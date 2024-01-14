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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin Kızılayı: İsrail'in engellemeleri nedeniyle Gazze'de her gün 180 kadın tehlikeli koşullarda doğum yapıyor

Filistin Kızılayı, Gazze'de her gün 180 kadının İsrail'in saldırıları ve işgali nedeniyle "tehlikeli" ve "insanlık dışı" koşullarda doğum yaptığını ve birçoğunun İsrail güçlerinin ambulansları engellemesi yüzünden hastanelere ulaşamadığını açıkladı.

Ahmet Dursun  | 14.01.2024 - Güncelleme : 14.01.2024
Filistin Kızılayı: İsrail'in engellemeleri nedeniyle Gazze'de her gün 180 kadın tehlikeli koşullarda doğum yapıyor

Ankara

Filistin Kızılayı, durumun vahametine dikkati çekmek amacıyla sosyal medya platformu X'ten Gazze Şeridi'nde doğum vaktinde hastaneye ulaşamayan hamile kadının ailesiyle sağlık ekiplerinin telefon görüşmesinin kayıtlarını paylaştı.

Paylaşılan ses kayıtlarına göre, doğum yapan kadının kız kardeşiyle görüşen Filistin Kızılayında görevli doktorlardan biri, kadının evde güvenli doğum gerçekleştirmesini kolaylaştırmak için rehberlik yaparak ailesine yardımcı olmaya çalışıyor.

Filistin Kızılayının mesajında, "Gazze'de her gün 180 kadın tehlikeli ve insanlık dışı koşullarda doğum yapıyor. İsrail güçlerinin ambulansların onlara ulaşmasını engellemesi nedeniyle birçoğu kuşatma altındaki bölgelerde oldukları için hastanelere ulaşamıyor." ifadelerine yer verildi.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Filistin Temsilcisi Dominic Allen, dün Kudüs'ten video konferansla düzenlediği bilgilendirme toplantısında Gazze'de son 100 günde yaklaşık 18 bin doğum gerçekleştiğini ve UNFPA'nın yeterli malzeme sağlayamadığını, hastanelerdeki durumun çok kötü olduğunu açıklamıştı.

Yaklaşık 5 bin 500 kadının gelecek aylarda doğum yapmasının beklendiğini belirten Allen, "Susuzluk, gıda kıtlığı ve tedaviye erişim yoksunluğuyla mücadele ediyorlar. Bombalar, açlık ya da susuzluk onları öldürmezse doğum yapmak öldürebiliyor. Bunun gerçekleşmesine izin veremeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Gazze’de 45 bin hamile ve 68 bin emziren kadın ölüm riskiyle karşı karşıya

UNFPA, 17 Aralık 2023’te yaptığı açıklamada, Gazze’de 45 bin hamile ve 68 bin emziren kadının kansızlık, kanama ve hatta ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu duyurmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra da 1 Ocak’ta yaptığı basın açıklamasında, Gazze Şeridi'nde saldırılar sebebiyle yerinden edilenlerin barındığı merkezlerdeki 50 bin hamile kadının temel ihtiyaçlarının karşılanmaması yüzünden yetersiz beslenme ve sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu belirtmiş, BM'ye bağlı kurumlara çocukların ve hamile kadınların kurtarılması için acil müdahale çağrısında bulunmuştu.

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