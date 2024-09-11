Dolar
33.99
Euro
37.46
Altın
2,507.32
ETH/USDT
2,293.20
BTC/USDT
55,847.00
BIST 100
9,481.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Filistin: İsrail'in el koyduğu vergi gelirleri 2 milyar dolara yaklaştı

İsrail'in el koyduğu Filistin yönetimine ait vergi gelirlerinin 7,26 milyar şekele (yaklaşık 2 milyar dolar) ulaştığı bildirildi.

Mahmut Geldi  | 11.09.2024 - Güncelleme : 11.09.2024
Filistin: İsrail'in el koyduğu vergi gelirleri 2 milyar dolara yaklaştı

Kudüs

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın Maliye Bakanlığı verilerine dayandırdığı haberde, Tel Aviv yönetiminin, Filistin adına toplanan vergileri alıkoymaya devam ettiği belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'ye tahsis edilen vergilerden 2,83 milyar şekeli (765 milyon dolar) alıkoyduğu vurgulanan haberde, "İsrail, Ürdün'le olan sınır kapısından geçen ürünlerden elde edilen vergileri yıllardan beri alıkoyuyor. İsrail'in yıllardır alıkoyduğu vergilerin toplamı 7,26 milyar şekele (yaklaşık 2 milyar dolar) ulaştı." ifadeleri kullanıldı.

Filistin'de 147 bin sivil ve askeri çalışan, hükümetin maaşların tamamını ödeyecek mali gelir sağlayamaması nedeniyle 2021 yılından bu yana eksik maaş alıyor.

İsrail gümrük vergilerini de alıkoyuyor

İşgal altındaki Filistin, dış ticaretinde İsrail'e bağımlı kalmaya devam ederken, Filistinlilerin ithalat ve ihracatının neredeyse tamamı İsrail'den ya da İsrail kontrolündeki noktalardan yapılıyor.

İsrail, Filistin hükümeti adına toplanan gümrük vergilerinden aylardır kesinti yapıyor.

İsrail yönetimi, Filistin Kurtuluş Örgütü ile 1994'te imzaladığı Paris Ekonomi Protokolü gereğince, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistin yönetimi adına vergi topluyor ve topladığı aylık yaklaşık 190 milyon doları Filistin hazinesine aktarıyordu. İsrail yaklaşık 2 yıldır, Filistin yönetimi adına toplanan vergilerden kesinti yapıyordu.

İsrail Bakanlar Kurulu Kasım 2023'te, Filistin hükümeti adına topladığı vergi fonundan Gazze Şeridi'ne ve Filistinli tutuklulara ayrılan miktarın kesilmesine karar vermişti.

Filistin yönetimi, karar sonrasında vergi fonunu almayı reddederken, Filistin Maliye Bakanlığı, İsrail'in ekimden itibaren Filistin hükümeti adına topladığı vergi fonunun çoğunu kestiğini, bu nedenle fonu almayı reddettiklerini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir Körfezi'ndeki oksijen eksikliği midyeleri de öldürdü
Dilan ve Engin Polat çiftinin komşusunu darbettikleri iddiasıyla yargılandıkları davada yeni mütalaa verildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AA Editör Masası'na konuk olacak
Hatay'da depremde ağır hasar alan okulun yerine yenisi yapıldı
AYM üyeliğine seçilen Metin Kıratlı için yemin töreni düzenlendi

Benzer haberler

Biden, İsrail'in ön soruşturmasına göre Eygi'nin öldürülmesinin "trajik bir hata sonucu" olduğunu belirtti

Biden, İsrail'in ön soruşturmasına göre Eygi'nin öldürülmesinin "trajik bir hata sonucu" olduğunu belirtti

Filistin, İsrail'e karşı açtığı soykırım davasında Güney Afrika ile işbirliğine hazır olduğunu duyurdu

Filistin: İsrail'in el koyduğu vergi gelirleri 2 milyar dolara yaklaştı

İsrailli aşırı sağcı protestocular ABD ve Kanada'daki kuruluşlardan bağış alıyor

İsrailli aşırı sağcı protestocular ABD ve Kanada'daki kuruluşlardan bağış alıyor
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’den, Avrupa'ya "Gazze’de ateşkes için İsrail’e baskı" çağrısı

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’den, Avrupa'ya "Gazze’de ateşkes için İsrail’e baskı" çağrısı
İsrail askerleri, Batı Şeria'da Filistin bayrağını ateş ederek indirmeye çalıştı

İsrail askerleri, Batı Şeria'da Filistin bayrağını ateş ederek indirmeye çalıştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet