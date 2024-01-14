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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin: İsrail, 100 günde Gazze'de, tarihin en büyük insani felaketinin yaşanmasına neden oldu

Filistin yönetimi, İsrail'in Gazze Şeridi'ni 100 günde yaşanmaz bir yere dönüştürdüğünü ve işlediği katliamlarla burada tarihin en büyük insani felaketinin yaşanmasına neden olduğunu belirtti.

Awad Rjoob, Gülşen Topçu  | 14.01.2024 - Güncelleme : 14.01.2024
Filistin: İsrail, 100 günde Gazze'de, tarihin en büyük insani felaketinin yaşanmasına neden oldu

Ramallah

Filistin Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların 100. gününde yazılı açıklama yapıldı.

Gazze Şeridi'ndeki halka karşı işlenen soykırımın üzerinden acı, elem, kahır, zulüm ve gözyaşıyla dolu bin yıla denk bir 100 gün geçtiği vurgulanan açıklamada, "Tarihin en büyük insani felaketinin üzerinden 100 gün geçti ve bazı ülkeler hala İsrail'in işlediği katliamların, 'nefsi müdafaa' argümanını tamamen aşındırdığına ikna olmadı. Bu ülkelerin artık savaşın sürmesine neden olan pozisyonlarından vazgeçmeleri gerekiyor." denildi.

İsrail ordusunun, 100 günde Gazze'yi yaşanılamaz bir yere dönüştürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, "(İsrail ordusu) Yaklaşık 100 bin kişinin öldüğü, yaralandığı ve kaybolduğu korkunç katliamlar işledi, yaklaşık 2 milyon kişiyi güvenli barınaklar olmadan ve asgari yaşam standartlarından yoksun bir şekilde göçe zorladı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya şöyle devam edildi:

"Katliamların ve yıkımın üzerinden 100 gün geçmesine rağmen uluslararası toplum hala endişelerini dile getiriyor ve çağrılarda bulunuyor ama İsrail bunlara kulak asmıyor aksine İsrailli yetkililer böbürlenmeye, soykırım savaşını sürdürmekle gurur duymaya, Birleşmiş Milletlerin (BM) kararlarına isyan etmeye, uluslararası hukuk yolunu ve Uluslararası Adalet Divanı (UAD) duruşmalarını hafife almaya devam ediyor."

Ayrıca açıklamada uluslararası toplumun, Filistin meselesini çözme ve İsrail işgalini sona erdirme konusundaki yetersizlik ve başarısızlığını tekrarladığına ve İsrail'in de bu başarısızlıktan istifade ederek daha fazla savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediğine işaret edildi.

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