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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin’in BM Daimi Temsilcisi Mansour: Avrupa’dan çok olumlu haber aldığımız harika bir gün

Filistin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansour, Norveç, İrlanda ve İspanya’nın Filistin’i resmen tanıyacağını açıklamasına ilişkin, “Avrupa’dan çok olumlu haber aldığımız harika bir gün.” dedi.

Islam Doğru  | 22.05.2024 - Güncelleme : 22.05.2024
Filistin’in BM Daimi Temsilcisi Mansour: Avrupa’dan çok olumlu haber aldığımız harika bir gün

Birleşmiş Milletler

Mansour, Arap Birliği üyesi BM Daimi Temsilcileri ile medyanın karşısına çıkarak soruları cevapladı.

İspanya, İrlanda ve Norveç'in 28 Mayıs'ta Filistin devletini tanıyacaklarını ilan etmeleri hakkında Mansour, “Bugün burada bir araya geldiğimizde Avrupa'dan çok olumlu haberler aldığımız harika bir gün.” diye konuştu.

Mansour, Avrupa’daki bu dalganın, Filistin devletine destek olan diğer dalgalar tarafından takip edileceğini ve BM’ye tam üyeliğin kabulünü umduklarını belirterek, “Filistin devleti Birleşmiş Milletler'e tam üye olmayı hak ediyor.” şeklinde konuştu.

BM Genel Kurulu’nda ve Güvenlik Konseyi’nde üyelerin çoğunun Filistin’in tanınmasına büyük destek verdiğini vurgulayan Mansour, "Bütün bunlar, dünyada ve BM’de Filistin devletinin tam üyeliğe kabul edilmesi için ivmenin giderek arttığının göstergesi." ifadesini kullandı.

Mansour, bütün bu dalganın karşısında sadece “işgalci gücün” paniklediğine dikkati çekerek, İsrail’in devasa uluslararası sese kulak vermek yerine herkese meydan okuyarak yanlış yöne gittiğini dile getirdi.

"Tabloya bakarsanız kimin tarihin yanlış tarafında, kimin tarihin doğru tarafında olduğunu görürsünüz." diyen Mansour, halkının doğal ve yasal haklarının gerçeğe dönüşmesi için son engele kadar mücadele etmeye devam edeceklerini aktardı.

Mansour, toplantı sonunda, Norveç, İrlanda ve İspanya’nın BM Daimi Temsilcileri ile birlikte fotoğraf çektirdi.

Norveç, İrlanda ve İspanya, Filistin'i, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacağını duyurmuştu.

193 üyesi bulunan BM'de Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkelerin sayısı söz konusu tarihte 146'ya çıkacak. İsrail'i devlet olarak tanıyan ülke sayısı ise 165.

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