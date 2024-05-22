Dolar
32.18
Euro
34.87
Altın
2,412.89
ETH/USDT
3,675.20
BTC/USDT
69,711.00
BIST 100
10,858.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Leipzig’de Uluslararası Ulaştırma Forumu 2024 Zirvesi kapsamında düzenlenen açılış genel oturumunda konuşuyor. Helikopter kazasında hayatlarını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin cenazeleri, Tahran Uluslararası Konferans Merkezi’ne getirildi.
logo
Dünya

Malta'nın "doğru zaman geldiğinde" Filistin'i tanıyacağı belirtildi

Malta hükümetinin, Filistin devletini resmen tanıma yönündeki adımı "doğru zaman geldiğinde" atacağı bildirildi.

Barış Seçkin  | 22.05.2024 - Güncelleme : 22.05.2024
Malta'nın "doğru zaman geldiğinde" Filistin'i tanıyacağı belirtildi

Roma

Times of Malta gazetesinin haberine göre, İspanya, İrlanda ve Norveç'in 28 Mayıs'ta Filistin devletini tanıyacaklarını açıklamasının ardından gözler, daha önce bu konuda adımlar atacağı sinyali veren Malta'ya çevrildi.

Bu konuda gazeteye konuşan bir hükümet sözcüsü, "doğru zaman geldiğinde" Malta'nın, Filistin'i tanımaya hazır olacağını söyledi.

Sözcü, "Malta yakın zamanda, böyle bir tanımanın olumlu bir katkı sağlayabileceğini değerlendirdiğinde ve koşullar uygun olduğunda Filistin'i tanımaya hazır olduğunu teyit etti. Bu bağlamda hükümet, bu önemli gelişme için en uygun zaman çerçevesini en kısa sürede belirlemek amacıyla Orta Doğu'daki gelişmeleri takip ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 9 Mayıs'ta İspanyol radyosuna yaptığı açıklamada, İspanya, Malta, İrlanda ve Slovenya'nın Filistin devletini tanıyacağını söylemişti.

Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözümden yana olan Malta, 7 Ekim 2023'ten sonra Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkes sağlanması konusundaki karar tasarılarına da destek vermişti.

İrlanda, İspanya ve Norveç, bugün yaptıkları açıklamalarla Filistin devletini resmen tanıyacaklarını ilan etmişlerdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konya'da obruk oluşumunu görüntülerken yaşadığı korku dolu anları anlattı
Ayhan Bora Kaplan davasında adı geçen emniyet mensuplarıyla ilgili müfettiş raporu savcılıkta
Bakan Tunç: Türk Yargı Kurulları Ağı'yla adalet hizmetlerinin kalitesini en üst noktaya taşımanın gayretinde olacağız
Bakan Fidan: Türk dünyasındaki kardeşlerimizi Gazze'deki vahşet karşısında seslerini daha fazla yükseltmeye çağırıyorum
Gaziantep'te salgın ve depremle sekteye uğrayan turizm canlanıyor

Benzer haberler

Malta'nın "doğru zaman geldiğinde" Filistin'i tanıyacağı belirtildi

Malta'nın "doğru zaman geldiğinde" Filistin'i tanıyacağı belirtildi

Filistin'den Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin'i tanıma kararına ilişkin memnuniyet açıklaması

GÖRÜŞ - Avrupa ülkeleri ve Filistin devleti: Kolektif tanımaya doğru mu?

Filistin devletinin tanınması dünya gündeminde

Filistin devletinin tanınması dünya gündeminde
AK Parti Sözcüsü Çelik: Filistin’i tanıma yönünde atılan her adım insanlık değerlerinin yanında durmak demektir

AK Parti Sözcüsü Çelik: Filistin’i tanıma yönünde atılan her adım insanlık değerlerinin yanında durmak demektir
Uluslararası toplum UCM Savcısı'nın yakalama talebi karşısında samimiyet testinden geçiyor

Uluslararası toplum UCM Savcısı'nın yakalama talebi karşısında samimiyet testinden geçiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet