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Dünya

Filistin Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu, Filistinlilerin kanı pahasına kendisini kurtarmaya çalışıyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Filistinlilerin kanını akıtarak kendisini suçlu sandalyesinden kurtarmaya çalıştığını bildirdi.

Gülşen Topçu   | 12.06.2021
Filistin Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu, Filistinlilerin kanı pahasına kendisini kurtarmaya çalışıyor

Ramallah

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Batı Şeria ve Kudüs'te tansiyonu yükselterek siyasi rakiplerinin hükümeti kurmasına engel olmaya çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada, "Netanyahu ve ekibi, işgal devletinde sağın ve radikal sağın kalesini müdafaa etmek için 2009'dan bu yana kanlı şiddet sarmalından medet umuyor. Netanyahu, Filistinlilerin kanı ve Filistin nesillerinin geleceği pahasına kendisini mahkemede suçlu sandalyesinden kurtarmak için bunları yapıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada Filistinlilerin, Netanyahu'nun sebep olduğu bu kanlı olaylarla mücadelede çocuklarından, mallarından ve yaşantılarından feragat ederek büyük bedeller ödediği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümetini, Filistinlilere karşı işlenen suçlardan sorumlu tuttu ve İsrailli yetkililerin işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği suçlardan yargılanmaları için Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdindeki çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ve Yamina Partisi lideri Bennett öncülüğünde kurulacak koalisyon hükümetinin güven oylamasının pazar günü yapılması planlanıyor.

Lapid, 2 Haziran'da 7 muhalif partiyle koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaşmıştı.

Bennett-Lapid liderliğindeki koalisyon hükümeti belirtilen sürede Meclis'ten güvenoyu alırsa İsrail'de Mart 2009'dan bu yana başbakanlık koltuğunda oturan Netanyahu dönemi bitecek. Bunun olması durumunda Netanyahu'nun hakkındaki yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili yargılama sürecinin hızlanacağı ve hapse girebileceği öngörülüyor.

Netanyahu, yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla üç ayrı yolsuzluk dosyasından yargılanıyor.

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