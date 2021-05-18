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Dünya

Filistin direnişinin sembol ismi Mervan el-Bergusi, mücadele çağrısının ardından hücre hapsine alındı

İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan Filistin direnişinin sembol isimlerinden Mervan el-Bergusi, Ayalon Hapishanesinde hücreye konuldu.

Said İbicioğlu   | 18.05.2021
Filistin direnişinin sembol ismi Mervan el-Bergusi, mücadele çağrısının ardından hücre hapsine alındı

İstanbul

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, Fetih Hareketi Merkezi Komite Üyesi Bergusi'nin bütün Filistin topraklarında işgal ile mücadele çağrısı yapmasının ardından Hadarim Hapishanesinden Ayalon Hapishanesine nakledildiği belirtildi.

Bergusi'nin, burada hücre hapsine alındığı aktırıldı.

Bergusi ofisi aracılığı ile 15 Mayıs'ta yayınladığı mesajında, "Filistin halkının sömürge ile ilişkisi olağan konumuna geri döndü. Bu ilişki uzlaşı ve birlikte yaşama değil; direniş, çatışma ve boykot ilişkisidir." ifadelerine yer vermişti.

Bergusi, mesajında şu ifadelere yer vermişti:

"Davamızın ve mücadelemizin geleceği için çok önemli bir aşamayı yaşıyoruz. Her yerdeki halkımız yönlerinin ve gidecekleri yerin her zaman Kudüs şehri olduğunu ve öyle kalacağını ilan etti. Kudüs ümmetin baş tacı, atan kalbi ve Filistin halkının ebedi başkentidir. Mescid-i Aksa'ya İslam ve Hristiyanlığa ait kutsal mekanlarımız ihlal edildiğinde, Kudüs'teki halkımızın kuşatılarak evlerinden, mahallelerinden ve şehirlerinden çıkarılmaya başlandığında ve Şeyh Cerrah Mahallesindeki ailelerimiz yerlerinden koparılmaya çalışıldığında tavır almakta tereddüt edilmez."

Filistin direnişinin sembol ismi Bergusi, 1987'de yaşanan ilk İntifada'nın önemli aktörlerinden biri olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda 2000 yılındaki İkinci İntifada'da da önemli rol oynayan Mervan el-Bergusi, 2002'den bu yana İsrail'de tutuklu bulunuyor.

İsrail mahkemesi, Bergusi hakkında 5 kez müebbet ve 40 yıl hapis cezası vermişti.



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