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Dünya

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Yatırım Fonu Başkanı Mustafa'yı yeni Başbakan olarak atadı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, eski Başbakan Yardımcısı ve Filistin Yatırım Fonu Başkanı Muhammed Mustafa'yı yeni Başbakan olarak atadı.

Qais Omar Darwesh Omar, Muhammed Emin Canik  | 14.03.2024 - Güncelleme : 14.03.2024
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Yatırım Fonu Başkanı Mustafa'yı yeni Başbakan olarak atadı

Ramallah

Devlet Başkanlığı kararına göre Abbas, Filistin Yatırım Fonu Başkanı Mustafa'yı yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Filistin Başbakanı olarak atanan Mustafa, Dünya Bankası'nda ve başta Filistin Yatırım Fonu olmak üzere Filistin yönetimindeki kurumlarda çeşitli görevlerde bulunan bir isim.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 26 Şubat'ta Başbakan Muhammed Iştiyye hükümetinin istifasını kabul etmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen haftalık kabine toplantısında Devlet Başkanı Abbas'a istifasını sunduğunu duyuran Iştiyye, "Karar, Filistin davası ve siyasi rejimimizin karşılaştığı benzeri görülmemiş şiddetli saldırıların yanı sıra Gazze'de halkımıza karşı uygulanan zorla aç bırakma, göçe zorlama gibi soykırım suçlarının gölgesinde alındı." demişti.

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