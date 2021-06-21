Euro
10.45
Dolar
8.76
BIST 100
1,398.52
Altın
1,782.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Filistin çocuk haklarını ihlal edenlerin yer aldığı 'utanç listesi'ne İsrail'in de eklenmesini istiyor

Mehmet Nuri Uçar   | 21.06.2021
Filistin çocuk haklarını ihlal edenlerin yer aldığı 'utanç listesi'ne İsrail'in de eklenmesini istiyor Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

Ramallah

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten, çocuk haklarını ihlal edenlerin "utanç listesi" olarak da bilinen kara listeye İsrail'in dahil edilmesi talebinde bulundu.

Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada "İsrail, çocuklarımızı öldürmekten hiç geri durmadı." dedi.

Filistin Başbakanı, İsrail'in son kurbanının da 17 Haziran'da öldürülen 16 yaşındaki Ahmed Zahi Beni Şemse olduğunu hatırlattı.

Başbakan Iştiyye şöyle devam etti:

"İsrail'i çocuklarımıza yönelik ihlallerinden sorumlu tutan BM Genel Sekreteri Guterres'ten, işgal devletini çocuk haklarını ihlal eden ülke ve grupların kara listesine dahil etmesini talep ediyoruz. İşlediği suçlardan dolayı İsrail'in sorumlu tutulması gerekiyor."

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de Delta varyantı nedeniyle okullarda Kovid-19 vakaları artıyor
Biden yönetimi dünya ile paylaşacakları 55 milyon doz aşının daha dağıtım planını açıkladı
Moderna, daha fazla ülkeye tedarik sağlamak için Kovid-19 aşısı üretim kapasitesini genişletecek
Küresel uluslararası doğrudan yatırımlar 2020'de yüzde 35 azaldı
Endonezya’da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı en yüksek seviyede

Benzer haberler

İsrail'de Delta varyantı nedeniyle okullarda Kovid-19 vakaları artıyor

İsrail'de Delta varyantı nedeniyle okullarda Kovid-19 vakaları artıyor

BM uzmanlarından Vatikan'a çocuk istismarlarının önlenmesi için daha fazlasını yapması çağrısı

Filistin çocuk haklarını ihlal edenlerin yer aldığı 'utanç listesi'ne İsrail'in de eklenmesini istiyor

Hamas'ın Gazze Sorumlusu Sinvar, BM Özel Koordinatörü ile görüşmesinin olumsuz geçtiğini belirtti

Hamas'ın Gazze Sorumlusu Sinvar, BM Özel Koordinatörü ile görüşmesinin olumsuz geçtiğini belirtti
İsrail'in İngiltere'deki silah fabrikasını basan Filistin yanlısı eylemciler, üretimi durma noktasına getirdi

İsrail'in İngiltere'deki silah fabrikasını basan Filistin yanlısı eylemciler, üretimi durma noktasına getirdi
İsrail askerleri Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı