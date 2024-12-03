Dolar
34.75
Euro
36.56
Altın
2,643.72
ETH/USDT
3,608.60
BTC/USDT
95,934.00
BIST 100
9,827.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İngiltere'ye Filistin devletini tanıması çağrısında bulundu

Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa, İngiltere'ye "iki devletli çözümün korunması" için Filistin devletini tanıması çağrısı yaptı.

Awad Rjoob, Hamdi Yıldız  | 03.12.2024 - Güncelleme : 03.12.2024
Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İngiltere'ye Filistin devletini tanıması çağrısında bulundu

Ramallah

Filistin Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Mustafa, Filistin'i ziyaret eden Birleşik Krallık Kadın ve Eşitlik Bakanı Anneliese Dodds'u işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde kabul etti.

Mustafa, başında bulunduğu hükümetin, saldırılar durduğunda Gazze Şeridi'nin erken toparlanması ve yeniden inşası için planlar hazırladığını, bu planlarla acil yardım temini, kurumların birleştirilmesi, özel sektörün güçlendirilmesi, geçici konutların sağlanmasının yanı sıra kapsamlı imara değin iyileşme işleminin temel hizmetlerinin yeniden sağlanmasıyla gerçekleşeceğini aktardı.

Gazze Şeridi'ne saldırıların durması için etkin ve ciddi uluslararası baskı oluşturulması çağrısını yineleyen Mustafa, kente geçiş noktalarının çoğunluğunun kapalı olduğunu ve yardımların girişinin engellenmesi sebebiyle kentte afet yaşandığını ifade etti.

Mustafa, İsrail'in Gazze Şeridi'ni yeniden işgal ederek tampon bölgeler kurup bölmesi şeklinde yaptığı tüm planları reddettiklerini kaydetti.

İngiltere'yi Filistin devletini tanıma çağrısında bulunan Mustafa, işgalin sona erdirilmesi ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının somutlaştırılması yolunda iki devletli çözümün korunmasının gerekli olduğuna ilişkin gerekçelerini vurguladı.

Görüşmede, İngiliz Bakan Dodds ise, Gazze Şeridi'ne yardım girişine yönelik kısıtlamaların reddedildiğini, ateşkesin gerekliliğini, tüm acil ihtiyaçların ve yardımların sağlanması gerektiğini belirterek, işgal güçlerinin Batı Şeria'daki uygulamaları ve Yahudi yerleşimcilerin şiddetinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Dodds, Filistin hükümetinin kurumsal reform programını uygulaması için İngiltere'nin desteği ve yardımlarının devam edeceğinin altını çizdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Güney Kore'de yaşanan gelişmeleri takip ediyor
Zonguldak'ta ayı ve domuz sürüsü kameraya yansıdı
Bakan Fidan, Brüksel'de Kuzey Atlantik Konseyi Dışişleri Bakanları Çalışma Oturumu'na katıldı
Bakan Fidan, Alman mevkidaşı Baerbock ile Brüksel'de görüştü
Aydın'da 4 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

BM Genel Kurulu, İsrail-Filistin sorununun iki devletli çözümü için konferans düzenleme kararı aldı

BM Genel Kurulu, İsrail-Filistin sorununun iki devletli çözümü için konferans düzenleme kararı aldı

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sığınmacıların bulunduğu okulu hedef aldı, evlere patlayıcı yerleştirdi

İsrail'in UCM'ye müdahalesinin soruşturulması için Hollanda makamlarına çağrı

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İngiltere'ye Filistin devletini tanıması çağrısında bulundu

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İngiltere'ye Filistin devletini tanıması çağrısında bulundu
BM: İsrail'in Gazze'nin yüzde 80'ini etkileyen "tahliye emirleri" sivilleri tehlikeye atıyor

BM: İsrail'in Gazze'nin yüzde 80'ini etkileyen "tahliye emirleri" sivilleri tehlikeye atıyor
Filistinli doktorlardan Gazze'deki 25 bin kişinin Doğu Kudüs'te tedavi görmesi çağrısı

Filistinli doktorlardan Gazze'deki 25 bin kişinin Doğu Kudüs'te tedavi görmesi çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet