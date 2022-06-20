Dolar
17.31
Euro
18.24
Altın
1,837.75
ETH/USDT
1,126.90
BTC/USDT
20,620.00
BIST 100
2,531.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Filistin Başbakanı: İşgalci güçlerin yağmaladığı doğal gaz hakkımızı herkese hatırlatıyoruz

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, dünya ülkelerinin, Rus gazına alternatif enerji kaynakları arayışı sırasında Filistin'in gaz ve doğal kaynaklar üzerindeki haklarını hatırlamaları çağrısında bulundu.

Qais Omar Darwesh Omar, Ali Semerci   | 20.06.2022
Filistin Başbakanı: İşgalci güçlerin yağmaladığı doğal gaz hakkımızı herkese hatırlatıyoruz

Ramallah

Hükümetin Ramallah'taki haftalık kabine toplantısının açılışında konuşan Iştiyye, "İşgalci güçlerin (İsrail'in) yağmaladığı doğal kaynaklarımızı ve doğal gaz hakkımızı herkese hatırlatıyoruz." dedi.

Iştiyye, "Dünya, işgal devletini Filistinlileri öldürmeye, zorla yerinden etmeye, Yahudi yerleşim birimi inşası, su, gaz ve doğal kaynaklarının çalınması gibi haklarını ihlale teşvik etmemelidir." ifadelerini kullandı.

Filistin, Gazze Marine'nin keşfinden bu yana 20 yıldan uzun süredir doğal gaz kaynaklarını geliştiremedi.

Akdeniz'de Gazze kıyılarından 36 kilometre uzaklıkta bulunan Gazze Marine, Doğu Akdeniz havzasında keşfedilen ilk enerji sahalarından biri. 90'lı yıllarda keşfedilen saha, 2000 yılında British Gas şirketi tarafından geliştirildi.

Gazze Marine havzasında yaklaşık 1 trilyon kübik feet doğal gaz bulunduğu tahmin ediliyor.

Mısır, İsrail ve Avrupa Birliği (AB) arasında 15 Haziran'da, doğal gazda Rusya'ya bağımlılığın azaltılması kapsamında Avrupa'ya gaz arzının artırılmasına yönelik anlaşma imzalanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bilecik'te yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı
Bahçelievler Belediyesi ile İBB zabıtaları arasında park çalışması gerginliği
Beykoz'da 2 tır ile 1 minibüsün karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü
Gazeteciler Suriye'deki güvenli bölgelerde normal hayata dönüşü görüntüledi
Pınar Gültekin cinayeti davasında müebbet alan sanık Avcı'nın cezası haksız tahrikle 23 yıla indi

Benzer haberler

Filistin Başbakanı: İşgalci güçlerin yağmaladığı doğal gaz hakkımızı herkese hatırlatıyoruz

Filistin Başbakanı: İşgalci güçlerin yağmaladığı doğal gaz hakkımızı herkese hatırlatıyoruz

İsrail'deki dindar Yahudilere sorduk: Neden siyah giyiniyorlar, zülüf uzatıyorlar?

ABD, AB ve 11 ülkeden petrol ve gaz sektöründe metan emisyonunu azaltma taahhüdü

İsrail askerlerinin öldürdüğü 3 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı

İsrail askerlerinin öldürdüğü 3 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı
İtalyan ENI, Gazprom'un gönderdiği gaz miktarını yüzde 50 düşüreceğini bildirdi

İtalyan ENI, Gazprom'un gönderdiği gaz miktarını yüzde 50 düşüreceğini bildirdi
Fransa'ya Rus doğal gazı akışı tamamen durdu

Fransa'ya Rus doğal gazı akışı tamamen durdu