Dolar
18.62
Euro
18.49
Altın
1,652.88
ETH/USDT
1,585.10
BTC/USDT
20,514.00
BIST 100
4,067.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
logo
Dünya

Filipinler'de şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 132'ye çıktı

Filipinler'de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 132'e yükseldi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 01.11.2022
Filipinler'de şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 132'ye çıktı

Ankara

Filipinler'de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 132'e yükseldi.

Ulusal Afet ve Risk Azaltma ve Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, Nalgae tropik fırtınasından yaklaşık 2,5 milyon kişinin etkilendiği ve 866 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Açıklamada, en az 132 kişinin yaşamını yitirdiği afetlerde, 100'den fazla kişinin yaralandığı, 33 kişinin ise halen kayıp olduğu belirtildi.

Filipinler Devlet Başkanı, havadan incelemelerde bulundu

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, afet nedeniyle can kayıplarının en fazla yaşandığı Maguindanao kentinde havadan incelemelerde bulundu.

Marcos, heyelan yaşanan bölgedeki dağlarda ağaç bulunmadığını ve felaketin bu yüzden meydana geldiğini ifade ederek, afetten etkilenen bölgelerdeki kişilere hızlıca yardım paketi dağıtılacağını aktardı.

Yıl sonuna kadar olası tropikal fırtınaya karşı yetkililerin önlem almasını isteyen Marcos, "Hala ağaçlar kesiliyor, bunu defalarca duyuyoruz, sonra bu toprak kaymaları yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Kötü hava koşulları nedeniyle Manila'daki Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı'nda (NAIA) 100'den fazla uçuş iptal edilmişti.

Marcos, televizyon kanallarında yayımlanan konuşmasında, kayıplarla ilgili üzüntüsünü dile getirerek, "Daha iyisini yapmalıydık. Su hacminin bu kadar büyük olacağını tahmin edemediğimiz için insanları uyaramadık ve sonrasında yaklaşan taşkınlara karşı onları tahliye edemedik." demişti.

Her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfunun gerçekleştiği Filipinler'de, 2013'teki Haiyan Tayfunu nedeniyle 6 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş ve büyük yıkım yaşanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT'in operasyonuyla yakalanan Yunan casusa 12,5 yıl hapis cezası
Kayıp üniversite öğrencisi için Eymir Gölü'nde arama çalışması başlatıldı
Gençlik ve Spor Bakanlığının 2023 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Çevre danışmanlık firmalarına ek kriterler getirildi
Gaziantep'in trafiğini rahatlatacak Gaziray 5 Kasım'da sefere başlayacak

Benzer haberler

Filipinler'de şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 132'ye çıktı

Filipinler'de şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 132'ye çıktı

Filipinler'de şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 98'e çıktı

Filipinler'de şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 50'ye ulaştı

Filipinler'de şiddetli yağışlarda 47 kişi yaşamını yitirdi

Filipinler'de şiddetli yağışlarda 47 kişi yaşamını yitirdi
Filipinler'de Nalgae Fırtınası'nın yol açtığı afetlerde 42 kişi öldü

Filipinler'de Nalgae Fırtınası'nın yol açtığı afetlerde 42 kişi öldü
Beşir Derneği, Pakistan'da 37 binden fazla selzedeye insani yardım malzemesi ulaştırdı

Beşir Derneği, Pakistan'da 37 binden fazla selzedeye insani yardım malzemesi ulaştırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet