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Dünya

FBI raporuna göre, ABD'de geçen yıl dolandırıcılara 16,6 milyar dolar kaptırıldı

ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) İnternet Suçları Şikayet Merkezi raporuna göre 2024'te dolandırıcılığın maliyeti ABD halkı için 16,6 milyar dolar oldu.

Ayşe İrem Tiryaki  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
FBI raporuna göre, ABD'de geçen yıl dolandırıcılara 16,6 milyar dolar kaptırıldı

Ankara

FBI İnternet Suçları Şikayet Merkezi'nden 2024'te kayda geçen "dolandırıcılık" şikayetlerine ilişkin rapor yayımlandı.

ABD'lilerin 2024'te dolandırıcılık yüzünden 16,6 milyar dolar kaybettiği belirtilen raporda, bu sayının 2023'e kıyasla yüzde 33 arttığı kaydedildi.

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Raporda, 60 yaş üstü kişilerin dolandırıcılığın en büyük mağduru olduğuna dikkati çekilerek, bu yaş grubunun toplamda 4,8 milyar dolar kaybettiği belirtildi.

ABC News'a konuşan FBI yetkililerinden Christopher Delzotto, "Bu rapordaki her sayı, sesinin duyulmasını hak eden gerçek bir mağdura aittir." ifadesini kullandı.

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