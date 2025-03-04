Dolar
36.47
Euro
38.34
Altın
2,916.00
ETH/USDT
2,087.50
BTC/USDT
83,582.00
BIST 100
9,901.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

FBI New York saha ofisi sorumlusu Dennehy'nin görevinden ayrılmaya zorlandığı iddia edildi

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) New York saha ofisi sorumlusu James Dennehy'nin, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin FBI çalışanlarının bilgilerini istemesini "eleştirmesinin" ardından görevinden ayrılmaya zorlandığı öne sürüldü.

Ayşe İrem Tiryaki  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
FBI New York saha ofisi sorumlusu Dennehy'nin görevinden ayrılmaya zorlandığı iddia edildi

Ankara

NBC News'in haberinde, Dennehy'nin görevden ayrılmasına ilişkin FBI çalışanlarına yolladığı e-postaya ulaşıldığı belirtildi.

Bu e-postaya göre Dennehy, görevinden ayrılmasının istendiğini doğrulayarak, "Bu karar için bana bir gerekçe sunulmadı." ifadesini kullandı.

Dennehy'nin işten ayrılmaya zorlanmasının, Trump yönetiminin Kongre baskınıyla ilgili soruşturmalar yürüten binlerce FBI çalışanının bilgilerini istemesini "eleştirmesinin" ardından gelmesi dikkati çekti.

FBI çalışanları ise geçen ay, Kongre baskınıyla ilgili çeşitli davalarda adı geçen yetkililerin kimliklerinin açıklanmaması talebiyle Adalet Bakanlığını dava etmişti.

6 Ocak 2021 Kongre baskını

6 Ocak 2021'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri, 3 Kasım 2020 seçimlerine hile karıştırıldığı iddiasıyla Washington'daki National Mall alanında protesto düzenlemiş, seçim sonuçlarının onaylanmasına ilişkin oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Şiddet olaylarına sahne olan baskında, biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Kongre baskınıyla ilgili yaklaşık 1500 kişi çeşitli suçlamalarla yargılanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı
Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli
Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında 10 bina yıkılıyor
Marmara Denizi'ne atık su deşarjı nedeniyle İSKİ'ye 2,6 milyon lira ceza
Kütahya'da toprak kayması nedeniyle kara yoluna düşen kayalar ulaşımı aksattı

Benzer haberler

Rusya: ABD, Ukrayna'ya silah sevkiyatını keserse, barışa en büyük katkıyı sağlayacak

Rusya: ABD, Ukrayna'ya silah sevkiyatını keserse, barışa en büyük katkıyı sağlayacak

ABD'de Personel Yönetim Ofisinin, Musk'ın başında olduğu DOGE'ye milyonlarca dolar ödeyeceği iddiası

Fransa ve İngiltere, Ukrayna'da ateşkes planı için çalışıyor

FBI New York saha ofisi sorumlusu Dennehy'nin görevinden ayrılmaya zorlandığı iddia edildi

FBI New York saha ofisi sorumlusu Dennehy'nin görevinden ayrılmaya zorlandığı iddia edildi
Alman kimya sektöründe "duyarlılık" kötüleşmeye devam ediyor

Alman kimya sektöründe "duyarlılık" kötüleşmeye devam ediyor
Ukrayna için üç yol: ABD, Avrupa ve Türkiye

Ukrayna için üç yol: ABD, Avrupa ve Türkiye
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet