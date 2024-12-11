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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolcu Kerim Demirbay, Malmö ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi Eleda Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
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Dünya

FBI Direktörü Wray, Trump göreve başlamadan görevinden istifa etme kararı aldı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, seçilmiş başkan Donald Trump başkanlık koltuğuna oturmadan önce görevinden istifa edeceğini açıkladı.

Hakan Çopur  | 11.12.2024 - Güncelleme : 11.12.2024
FBI Direktörü Wray, Trump göreve başlamadan görevinden istifa etme kararı aldı

Washington

FBI Direktörü Wray, yaptığı yazılı açıklamada, 20 Ocak 2025'te sona erecek Joe Biden döneminin bitiminde görevinden ayrılacağını duyurdu.

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın Kash Patel'i yeni dönemde FBI Direktörlüğüne aday göstermesinin ardından Wray'in mevcut görevinden ayrılacağı açıklaması yapması bekleniyordu.

Trump tarafından 2017 yılında FBI Direktörlüğü görevine getirilen Wray, Cumhuriyetçiler tarafından özellikle 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınından sonraki süreci yönetimi nedeniyle eleştiriliyordu.

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