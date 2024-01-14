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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Fas'ın Kazablanka kentinde Gazze'ye destek gösterisi düzenlendi

Fas'ın en büyük kentlerinden Kazablanka'da Gazze ve Mescid-i Aksa'ya destek, İsrail'i protesto gösterisi düzenlendi.

Muhammed Semiz  | 14.01.2024 - Güncelleme : 14.01.2024
Fas'ın Kazablanka kentinde Gazze'ye destek gösterisi düzenlendi

Rabat

Fas Ümmetin Sorunlarını Destekleme Kuruluşunun çağrısıyla, ülkenin batısındaki Kazablanka kentinde düzenlenen gösteride uluslararası toplumun Gazze'deki yıkıma sessiz kalmasına tepki gösterildi.

Göstericiler, Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması planları ile uluslararası toplumun sessizliğini eleştiren sloganlar attı.

Gösteriyi organize eden kuruluştan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de soykırıma maruz kalan Filistin halkıyla dayanışma için düzenlenen gösterinin, "Mescid-i Aksa'nın Faslıların gönlündeki yerinin bir ifadesi" olduğu belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana, neredeyse her gün Fas'ın farklı şehirlerinde Filistin'e destek gösterileri düzenleniyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023’te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere, 23 bin 968 Filistinli öldürüldü, 60 bin 582 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 188’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 522 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023’te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 348 Filistinli hayatını kaybetti.

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