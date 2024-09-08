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Dünya

Fas'ın güneydoğusunda meydana gelen selde 8 kişi öldü

Sel nedeniyle en az 15 kişi de kayıp.

Ahmad Bentaher, Mehmet Nuri Uçar  | 08.09.2024 - Güncelleme : 08.09.2024
Fas'ın güneydoğusunda meydana gelen selde 8 kişi öldü

Rabat

Fas'ın güneydoğusunu etkisi altına alan şiddetli yağışın neden olduğu selde 8 kişinin hayatını kaybettiği, en az 15 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Fas'ın Tata vilayetine bağlı Temnarat Beldesi Belediye Başkanı Ömer Behuş, yerel basına yaptığı açıklamada, beldede şiddetli yağışlar nedeniyle bazı bölgelerin sular altında kaldığını belirtti.

Behuş, şiddetli yağışın neden olduğu selde 8 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 15 kişinin kayıp olduğunu söyledi.

Sel nedeniyle Temnarat beldesinde yaklaşık 10 evin çöktüğünü aktaran Behuş, bazı mülklerin de selde zarar gördüğünü kaydetti.

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