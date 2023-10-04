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Dünya

FAO: Suyla ilgili felaketlerin 2021'de 200 milyar dolardan fazla ekonomik maliyeti oldu

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü Çü Dongyü, suyun değerinin hafife alınmaması gerektiğini belirterek "Suyla ilgili felaketler yalnızca 2021'de 200 milyar dolardan fazla ekonomik maliyete yol açtı." ifadesini kullandı.

Muhammet İkbal Arslan  | 04.10.2023 - Güncelleme : 04.10.2023
FAO: Suyla ilgili felaketlerin 2021'de 200 milyar dolardan fazla ekonomik maliyeti oldu

Cenevre

Dongyü, İtalya'da bu yıl ikincisini FAO'nun düzenlediği "Roma Su Diyaloğu" isimli toplantının açılışında konuştu.

Çü Dongyü, verimliliği artırıldığında tarımın küresel su krizine çözüm sunduğunu ve gıda güvenliğine ulaşmada anahtarı olacağını belirtti.

"Suyun değerini hafife almayı bırakmalıyız." diyen Dongyü, suyla ilgili doğal afetlerden kaynaklanan ciddi su sorunlarına etkili çözüm bulmak için azaltma, yeniden kullanma, geri dönüştürme ve değiştirme ilkelerine dayalı bir yaklaşımın gerekliliğinin altını çizdi.

Dongyü, "Suyla ilgili felaketler, yalnızca 2021'de 200 milyar dolardan fazla ekonomik maliyete yol açtı." dedi.

FAO Genel Direktörü dayanıklı, sürdürülebilir su güvenliği ve gıda güvenliği için geleceğe yönelik çabaların yoğunlaştırılması çağrısında da bulundu.

Yarın sona erecek Roma Su Diyaloğu toplantısı, diyalog, tarım ve gıda güvenliği için entegre su kaynakları yönetimine odaklanacak.

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