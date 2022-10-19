FAO Afrika Temsilcisi Gabriel: Afrika'da 5 kişiden biri sağlıklı beslenemiyor
FAO Afrika Temsilcisi Gabriel, "Bölgesel çatışmalar, iklim değişikliği gibi nedenlerin yanı sıra Ukrayna-Rusya Savaşı ve Kovid-19 salgını da gıda krizini artırdı." dedi.
İstanbul
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Afrika Bölge Temsilcisi Abebe Haile-Gabriel, gıda sorunun her geçen gün arttığını belirterek dünya genelinde krizden en fazla etkilenen bölgenin Afrika kıtası olduğunu söyledi.
Haile-Gabriel, Afrika kıtasındaki gıda kriziyle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Dünyada gıda krizinden en fazla etkilenen bölgenin Afrika olduğunu belirten Haile-Gabriel, "Afrika’da birçok ülke, tarihin farklı zamanlarında gıda sorunuyla yüzleşti. Afrika ülkelerinin büyük kısmı bu krizden etkileniyor diyebilirim." ifadesini kullandı.
Haile-Gabriel, özellikle Sahra Altı Afrika ülkelerinin zor durumda olduğunu vurgulayarak Afrika Boynuzu, Sahel, Orta Afrika ülkeleri ve bazı ada ülkelerinin de gıda sorunuyla mücadele ettiğini dile getirdi.
Gıda sorununun farklı nedenleri bulunuyor
"Afrika kıtasında her 5 kişiden biri sağlıklı beslenemiyor" diyen Haile-Gabriel, gıda sorununun her geçen gün arttığını kaydetti.
Haile-Gabriel, "Son yıllardaki olaylar üst üste geldi ve gıda sorununu körükledi. Bölgesel çatışmalar, iklim değişikliği gibi nedenlerin yanı sıra Ukrayna-Rusya Savaşı ve Kovid-19 salgını da gıda krizini artırdı. İklim değişikliğine bağlı seller ve kuraklık, özellikle Afrika Boynuzu ülkelerini etkiledi. Sahel ülkelerindeki çatışmalar artış gösteriyor, iç çatışmalar birçok Afrika ülkesinde devam ediyor." diye konuştu.
Düşük üretimin gıda krizindeki diğer bir önemli etken olduğunun altını çizen Haile-Gabriel, birçok ülkenin nüfusunu doyurmak için yeterince üretim yapamadığını, olağanüstü şartlarda ise ürün kaybı yaşadığını ve böylece dışa bağımlı olduğunu ifade etti.
Haile-Gabriel, hayvanların da gıda sorunundan etkilendiğini söyledi.
"Daha iyi üretim, çevre ve yaşama ulaşmalıyız"
FAO Afrika Bölge Temsilcisi, yakın zamana kadar Afrika’da gıda sorununun bitirilmesinin hedeflendiğini ancak gelinen süreçte krizin daha da derinleştiğini vurguladı.
Krizin çözümü için kalıcı ve etkili adımlar atılması gerektiğine dikkati çeken Haile-Gabriel, Afrika ülkelerinde üretimin artırılması ve ulaşım sorununun çözülmesi gerektiğini belirtti.
Haile-Gabriel, Afrika'nın birçok bölgesinde tarım üretiminin iklim şartlarına bağlı olarak yapıldığına işaret ederek buna karşı tedbir alınması gerektiğini kaydetti.
Afrika'nın yüksek bir gıda ithalat oranına sahip olduğunu ve bu durumun sürdürülebilir olmadığını söyleyen Haile-Gabriel, "Tarımsal gıda üretimini geliştirmeliyiz. Daha iyi üretim, daha iyi çevre ve daha iyi yaşama ulaşmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
Milyonlarca kişinin hayatını tehdit ediyor
Afrika'nın bazı ülkeleri, 1980'lerden bu yana görülen en şiddetli kuraklıkla karşı karşıya.
Gıda sorunundan Somali, Kenya ve Etiyopya'da en az 30 milyon kişi etkilenirken, milyonlarca aile de evini terk etmek zorunda kaldı.
BM'ye göre Doğu Afrika'da 81 milyon kişinin gıda güvenliği sağlanamıyor. Kuraklığın 2023'e kadar uzayabileceğinden endişe edilirken, yaban hayvanlarının yanı sıra çiftlik hayvanları da can veriyor ve bu da kıtlığa neden oluyor.
Kenya'nın en büyük parklarından biri olan Tsavo Milli Parkı'nda son bir yılda kuraklık ve gıda krizi nedeniyle 109 fil ve 40'tan fazla zebra can verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.