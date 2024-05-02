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Dünya

Eurovision Şarkı Yarışması'na Filistin bayrağı ile girmek yasaklandı

Avrupa Yayın Birliği (EBU), İsveç'in Malmö kentinde 11 Mayıs'ta yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'nda davetlilerin Filistin bayrağı ile içeri alınmayacağını duyurdu.

Atila Altuntaş  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
Eurovision Şarkı Yarışması'na Filistin bayrağı ile girmek yasaklandı

Stockholm

Göteborg Post gazetesine EBU tarafından yapılan açıklamada, şarkı yarışmasının yapılacağı Malmö Arena'ya Filistin bayrağı veya siyasi mesaj içeren pankartla girmeye çalışanların durdurulacağı ve ellerindeki Filistin bayrağı veya pankartların alınacağı belirtildi.

İsveç Filistin Grubu'ndan yapılan açıklamada ise İsrail'in 11 Mayıs'ta yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımının Malmö kentinde protesto edileceği aktarıldı.

Açıklamada, "Soykırım Ücretsiz Şarkı Yarışması" ismi ile yerel sanatçıların da protestoda sahne alacağı kaydedildi.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Malmö Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Nils Norling, şehre 100 bin göstericinin geleceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Gösterilerde olay çıkmaması için geniş güvenlik önlemleri alacaklarını belirten Norling, Norveç ve Danimarka'dan de polis ekiplerinin destek için Malmö'ye geleceğini bildirdi.

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