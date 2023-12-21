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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Euro-Med, Gazze'de görüştüğü 1200 kişinin yüzde 71'inden fazlasının aşırı açlık çektiğini belirtti

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi (Euro-Med), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de görüştüğü 1200 kişinin yüzde 71'inden fazlasının aşırı derecede açlık çektiğini bildirdi.

Salih Okuroğlu  | 21.12.2023 - Güncelleme : 21.12.2023
Euro-Med, Gazze'de görüştüğü 1200 kişinin yüzde 71'inden fazlasının aşırı açlık çektiğini belirtti

Ankara

Cenevre merkezli Euro-Med'in internet sitesinden yapılan açıklamada, gözlemevinin, Gazze'deki 1200 kişiyle insani durumları hakkında görüştüğü belirtildi.

Araştırmaya katılanların yüzde 71'inden fazlasının aşırı derecede açlık çektiği kaydedildi.

Katılımcıların yüzde 98'inin yetersiz beslendiğini, yüzde 64'ü açlıklarını bastırmak için ot, meyve, olgunlaşmamış gıda ve son kullanma tarihi geçmiş yiyecekler tükettiğini söylediği ifade edildi.

Araştırma sonuçları, Gazze'de içme ve temizlik suyu dahil suya erişimin kişi başına günde 1,5 litre olduğunu gösterdi.

Katılımcıların yüzde 66'sının geçen ay içinde ishal veya bağırsak hastalıkları geçirdiği belirtildi.

"Gazze sakinleri, gıda krizi içinde bırakıldı"

Açıklamada, Gazze'deki soykırımının başlangıcından bu yana İsrail'in, Gazze Şeridi'ne kapsamlı bir abluka uygulayarak 2,3 milyondan fazla Gazzeliye gıda, su, yakıt ve diğer insani ihtiyaç maddelerinin ulaşmasını engellediği vurgulandı.

İsrail'in açlığı bir silah olarak kullandığı belirtilen açıklamada, Gazze'deki fırınların, fabrikaların, gıda depolarının ve su istasyonlarının bombalandığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Gazze sakinlerinin, İsrail'in toplu cezalandırma politikası" kapsamında gıda krizi içinde bırakıldığı kaydedildi.

Gazze'dekilerin kasten aç bırakılmasının savaş suçu olduğu hatırlatılan açıklamada, Gazze'de "kalıcı ateşkes" çağrısı yapıldı.



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