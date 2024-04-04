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Dünya

Eski NATO Genel Sekreteri De Hoop Scheffer'den Trump'ın İttifak'a ilişkin açıklamalarına destek

De Hoop Scheffer, eski ABD Başkanı Trump'ın "başkan olduğu dönemde NATO'ya finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen müttefiklere yönelik herhangi bir Rus saldırısını engellemeyeceğine" yönelik ifadelerinde haklı olduğunu kaydetti.

Melike Pala  | 04.04.2024 - Güncelleme : 04.04.2024
Eski NATO Genel Sekreteri De Hoop Scheffer'den Trump'ın İttifak'a ilişkin açıklamalarına destek

Ankara

Eski NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "başkan olduğu dönemde NATO'ya finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen müttefiklere yönelik herhangi bir Rus saldırısını engellemeyeceğine" yönelik ifadelerinde haklı olduğunu kaydederek, Avrupa'nın savunmaya daha fazla yatırım yapması gerektiğini belirtti.

Hollanda merkezli De Ochtend radyosuna konuşan de Hoop Scheffer, 75'inci yılını kutlayan NATO'ya bugün "her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu" vurguladı.

NATO Genel Sekreterliği görevini 2004-2009 yıllarında sürdüren de Hoop Scheffer, Avrupa'nın yıllardır savunma sanayine yaptırım yapmayı ihmal ettiği yorumunu yaptı.

De Hoop Scheffer, Trump'ın "başkan olduğu dönemde NATO'ya finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen müttefiklere yönelik herhangi bir Rus saldırısını engellemeyeceğine" yönelik ifadelerinde haklılık payı olduğunu söyleyerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Avrupa'nın savunmaya ayıracağı paranın artması gerekiyor. Artık yatırımları hızlı bir şekilde standartlara uygun hale getirmemiz gerekiyor ancak bir fırkateyni raftan satın alamazsınız. İstenilen seviyeye ulaşmak zaman alacaktır."

NATO'nun savunma sanayisinde yüzde 2 hedefi "yeterli değil"

Şimdiye kadar Avrupa'nın yeterli savunma yatırımı yapmamasının nedeninin "bölgede barışın süreceğine dair inanç" olduğunu kaydeden de Hoop Scheffer, "Batı Avrupa'nın DNA'sında sadece barış ve istikrar var. Doğu Avrupa bizi Rusya konusunda defalarca uyardı ve biz yeterince dinlemedik. Şimdi bunu hızla düzeltmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

De Hoop Scheffer, 2014'te alınan karar uyarınca üye ülkelerin gayrisafi yurt içi hasılalarının en az yüzde 2'sini savunmaya harcama hedefinin yeterli olmadığını söyleyerek, "NATO'yu yeniden standart hale getirmek için aslında yüzde 3 ila 4'e ihtiyaç var." görüşünü paylaştı.

NATO'nun genel sekreterliği için güçlü adaylardan biri olan Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin seçilme ihtimalinin yüksek olduğu yorumunu yapan de Hoop Scheffer, "Rutte'nin büyük bir avantajı var. Çok uzun süredir başbakan olduğu için herkes onu tanıyor ve o da herkesi tanıyor. Son yıllarda büyük bir otorite kurdu ve eğer bir anlaşmaya varılırsa herkesi bir araya getirecek doğru kişi o." diye konuştu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, South Carolina eyaletinde yaptığı konuşmada, başkan olduğu dönemde NATO'ya finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen müttefiklere yönelik herhangi bir Rus saldırısını engellememe tehdidinde bulunduğunu belirtmişti. Trump'ın bu sözleri, Avrupalı siyasiler arasında tepki toplamıştı.

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