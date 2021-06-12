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Dünya

Eski Meclis Başkanı Laricani, cumhurbaşkanlığı adaylığının veto gerekçesinin açıklanmasını istedi

Eski İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Anayasayı Koruyucular Konseyi'nden (AKK) adaylığının veto gerekçesinin açıklanmasını istedi.

Muhammet Kurşun   | 12.06.2021
Eski Meclis Başkanı Laricani, cumhurbaşkanlığı adaylığının veto gerekçesinin açıklanmasını istedi

Tahran

Laricani, yaptığı yazılı açıklamada, AKK'ye çağrıda bulunarak, "Benim ve ailemle ilgili sunulan raporların yalan olduğunun ispatlanması için adaylığımın veto gerekçelerinin üzeri örtülmeden açık ve resmi bir şekilde kamuoyuna ilan edilmesini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine AKK Sözcüsü Abbas Ali Kedhodayi, yaptığı açıklamada, seçim yasasında veto gerekçelerinin açıklanmasıyla ilgili bir hükmün yer almadığını belirtti.

Ali Laricani, Kethodayi'ye cevap vererek adayların talep etmesi halinde AKK'nin veto gerekçelerini açıklamakla yükümlü olduğunu kaydetti.

İran'da 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için 40'ı kadın olmak üzere 592 kişinin Anayasayı Koruyucular Konseyine adaylık başvurusunda bulunduğu bildirilmişti.

Anayasayı Koruyucular Konseyi Sözcüsü Abbas Ali Kedhodayi, 17 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, adaylık için başvuran 592 kişiden yalnızca 40'ının gerekli şartları taşıdığını duyurmuştu.

Seçimlerde aday olmak isteyenlerin rejime bağlılığı ile siyasi, ahlaki ve dini sabıkalarını inceleyen Konsey tarafından 25 Mayıs'ta yapılan açıklamada, gerekli şartları taşıdığı açıklanan 40 kişiden yalnızca 7 isme adaylık izni çıktığı belirtildi.

Konseyin kararına göre, mevcut Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve Meclis Başkanı Ali Laricani gibi reformist ve ılımlı muhafazakar çizgideki ülke siyasetinin bazı önemli isimlerine seçimlerde yarışma izni verilmedi.

Reformist gruplar, daha önce yaptıkları açıklamada adaylarının veto edilmesi halinde seçimlere katılmayacaklarını duyurmuştu.

Birçok reformiste ve ülke siyasetinin önemli isimlerine adaylık izni verilmemesi nedeniyle özellikle reformist ve ılımlı muhafazakar seçmenin önemli bir kısmının sandığa gitmeyeceği öngörülüyor.

Halkın seçimlere yüksek katılımını demokratik bir destek kabul eden ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney, 27 Mayıs'ta yaptığı konuşmasında, Anayasayı Koruyucular Konseyinin vetoları nedeniyle seçimlerin boykot edilmesine yönelik çağrılara tepki göstererek, "Seçimlerin faydasız olduğunu söyleyenleri dinlemeyin. Bunlar halkla birlikte değildir. Halkla birlikte olan kimse, insanların sandık başına gitmesine mani olmaz." demişti.

İranlı Öğrenciler Anket Ajansının (ISPA), 9 Haziran'da açıkladığı ülke genelinde yapılan kamuoyu yoklamasında, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanacaklarını belirten katılımcıların oranının 1979'dan beri en düşük seviye olarak yüzde 38'de kaldığı ortaya çıkmıştı.

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