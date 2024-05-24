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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Eski İtalyan milletvekili, Temsilciler Meclisi'nin balkonuna Filistin bayrakları astı

İtalya'da önceki dönem milletvekillerinden Stefano Apuzzo, Temsilciler Meclisi'nin balkonuna Filistin bayrakları asarak, "Gazze'de 35 bin kişi öldü. Artık yeter." dedi.

Barış Seçkin  | 24.05.2024 - Güncelleme : 24.05.2024
Eski İtalyan milletvekili, Temsilciler Meclisi'nin balkonuna Filistin bayrakları astı

Roma

İtalyan parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle bugün ilginç bir protestoya sahne oldu.

Yeşiller Partisinden 1992-1994 yıllarında milletvekilliği yapan ve halihazırda gelecek ay yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için Yeşiller ve Sol İttifaktan aday olan 58 yaşındaki Apuzzo, Roma'da Temsilciler Meclisi'nin bulunduğu Montecitorio Sarayı'nın ön cephesindeki pencerelerden balkona çıkarak, buraya iki Filistin bayrağı astı.

Apuzzo, bayrakları asarken kendisine bakanlara, "Gazze'deki soykırımda İtalyan silahları kullanılmasına yeter. Gazze'de 35 bin ölüm var. Artık yeter. Hem de İtalyan silahlarıyla 35 bin ölüm var Gazze'de." diye bağırdı.

Apuzzo, tek kişilik eyleminin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Devlet kurumlarını ve İtalyan hükümetini uyandırmak için bir çağrı yapmak istedim." dedi.

Temsilciler Meclisi'nde bir sergiye gittiğini belirten Apuzzo, "Aldo Moro Salonu'nun yan penceresinden atlayıp, yaklaşık 10 metre yürüdüm sonra da Montecitorio Sarayı'nın ön girişi üzerindeki balkona tırmandım. İki Filistin bayrağı astım. Kimse beni durdurmadı." diye konuştu.

Apuzzo, İtalyan savunma sanayi firmaları "Oto Melara ve Leonardo'nun Gazze'de yaşananlarda başrolde olduğunu" söyledi.

Stefano Apuzzo'nun eyleminin ardından Filistin bayrakları, Temsilciler Meclisi görevlileri tarafından kaldırıldı.

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