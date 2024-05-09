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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Eski ABD Genelkurmay Başkanı, İsrail'i savunmak için ABD ordusunun öldürdüğü sivilleri örnek gösterdi

Eski ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, soykırımla yargılanan İsrail’in Gazze’deki sivil ölümleri hakkında, "Unutmamalıyız ki ABD olarak biz de Musul'da, Rakka'da çok sayıda masum insanı öldürdük." dedi.

Islam Doğru  | 09.05.2024 - Güncelleme : 09.05.2024
Eski ABD Genelkurmay Başkanı, İsrail'i savunmak için ABD ordusunun öldürdüğü sivilleri örnek gösterdi

New York

Milley, Washington D.C.’deki Yapay Zeka Fuarı'nda düzenlenen panelde konuştu.

Gazze’deki yıkımın ve sivil ölümlerin savaşın kaçınılmaz bir sonucu olduğunu savunan Milley, “Gazze'de ölen masum insanlar için kendimi çok kötü hissediyorum ama hepimiz, İsrail'in yaptıkları konusunda kendimizi haklı çıkarmadan önce şunu da unutmamalıyız ki ABD olarak biz de Musul'da, Rakka'da çok sayıda masum insanı öldürdük.” ifadesini kullandı.

Milley, ABD’nin 2. Dünya Savaşı'nda da Normandy çıkarması sırasında 12 bin Fransız sivili, Japonya’da Hiroshima ve Nagasaki hariç 69 şehri yok ettiğini hatırlatarak, “Çok sayıda insanı, hükümetiyle hiçbir ilgisi olmayan masum insanları, erkekleri, kadınları ve çocukları katlettik.” dedi.

Savaşın korkunç bir şey olduğuna işaret eden Milley, “Eğer bir anlamı olacaksa, eğer bir ahlak duygusu olacaksa, politik bir amacı olmalı ve en az maliyetle hızlı şekilde başarılmalıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Milley’e, İsrail'in Gazze’deki yıkımı ve on binlerce sivili öldürmesini rasyonelleştirmeye çalışırken, ABD ordusunun suçlarını örnek göstermesine bazı çevrelerden tepki geldi.

Öte yandan İsrail’in ABD'deki destekçilerinin, 21. yüzyılın en büyük insani felaketlerinden biri haline gelen Gazze saldırılarını haklı çıkarmak için ne kadar ileri gidebileceklerinin çarpıcı bir örneği olarak da değerlendirildi.

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