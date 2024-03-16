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Dünya

Eski ABD Başkanı Trump'ın "sus payı" ödemesi davasının duruşması ertelendi

Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında, yetişkin filmlerinde oynayan bir kadına 2016 Başkanlık Seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesi kapsamında açılan ceza davasının duruşması ertelendi.

Salih Okuroğlu  | 16.03.2024 - Güncelleme : 16.03.2024
Eski ABD Başkanı Trump'ın "sus payı" ödemesi davasının duruşması ertelendi

Ankara

CNN'nin haberine göre, davaya bakan hakim Juan Merchan, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Merchan, mahkemenin davalının talebi hakkında karar vermeden önce çözmesi gereken önemli konular olduğunu belirterek, 25 Mart'ta gerçekleştirilmesi planlanan duruşmanın "tarafların rızası üzerine" 30 gün ertelendiğini açıkladı.

Trump, büyük jüri tarafından suçlanmıştı

ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te, Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık Seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Trump, söz konusu "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda, sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı.

Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti.

Trump, "Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak kayıtlara geçmişti.

Trump'ın avukatı Todd Blanche , 4 Ekim 2023'te mahkemeye sunduğu dilekçede, "siyasi motivasyonlu suçlamalardan oluşan karışık bir paket" olduğunu savunduğu ceza davasının düşürülmesini talep etmişti.

Eski Başkan'ın avukatları ayrıca savcılar tarafından mahkemeye "100 bin sayfadan fazla" evrak sunulduğu gerekçesiyle duruşmanın 90 gün ertelenmesini talep etmişti.

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