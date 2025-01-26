Esir takasıyla özgürlüğüne kavuşan Filistinli Muhammed Milh, "yeniden doğduğunu" söyledi
Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda dün serbest bırakılan 200 Filistinli esirden biri olan Muhammed el-Milh, İsrail hapishanelerinde 23 yıl süren esaretten sonra kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini dile getirdi.
Ramallah
Batı Şeria'nın ortasındaki Ramallah şehrinde 1993 yılında, 16 yaşında iken tutuklanan Milh, 1999 yılında serbest bırakıldı.
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Serbest kalışının ardından Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesine bağlı Ulusal Direniş Tugaylarına katılan Milh, Ramallah bölgesinin liderlerinden biri oldu.
Ancak 2001 yılında yeniden tutuklanarak müebbet hapis cezasıyla birlikte 30 yıl daha ceza aldı.
Milh, serbest kalışının ardından AA’ya yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023’ten sonra hapishane koşullarının belirgin bir şekilde kötüleştiğini ifade etti. İsrailli yetkililerin “esirlere karşı başka bir savaş yürüttüğünü ve yıllar boyunca verilen mücadelelerle elde edilen tüm hakların geri alındığını" belirtti.
"Demir yataklarda yaşamaya zorlandık. Bunun yanı sıra yemeklerin kalitesi çok kötü olduğu için fiziksel olarak yıprandık" diyen Milh, hapishane yönetiminin kasıtlı tıbbi ihmal politikaları uyguladığını ve bu nedenle son dönemde çok sayıda esirin hayatını kaybettiğini vurguladı.
"Ailemizin yanına döneceğimiz inancını kaybetmedik"
Ayrıca Milh, gardiyanların her gün nedensiz şiddet uyguladığını ve buradaki amacın, "Filistinli esirlerin maneviyatlarını bozmak" olduğunu belirtti.
Ancak tüm bu yaşananlara rağmen bir gün ailelerinin ve halklarının arasına döneceklerine dair inancını kaybetmediklerini söyleyen Milh, "Bugün bu gerçekleşti." dedi.
Bugün yaşadığı duyguları tarif etmenin zor olduğunu ifade eden Milh, "Bu bambaşka, çok farklı bir durum, yeniden doğduk. Esaret yıllarında gerçek bir özgürlük umudumuz yoktu ancak anlaşma gerçekleştiğinde umut kapısı açıldı. Sonunda doğrular galip gelecek ve Filistin devleti kurulacak." diye konuştu.
Gazze halkının eşi benzeri görülmemiş bir yükün altında olduğunu belirten Milh, serbest bırakılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.
Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda dün 4 İsrailli kadın asker esire karşılık, 120'si İsrail tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 200 Filistinli esir serbest bırakılmıştı.
Esir takasının birinci turunda 90 Filistinli ve 3 İsrailli esir serbest kalmıştı
Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.
Esir takasının ilk turunda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etmişti.
Bu kapsamda İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de saatler sonra işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.