Dolar
18.25
Euro
18.23
Altın
1,704.91
ETH/USDT
1,612.30
BTC/USDT
20,698.00
BIST 100
3,426.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in naaşını taşıyan uçak Londra’daki RAF Northolt Hava Üssü’ne geldi.
logo
Dünya

Ermenistan'ın provokasyonunda Azerbaycan ordusundan 50 asker şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın sınırdaki provokasyonları sonucu 50 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Ruslan Rehimov   | 13.09.2022
Ermenistan'ın provokasyonunda Azerbaycan ordusundan 50 asker şehit oldu

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun Azerbaycan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyon gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusundan 42, Devlet Sınır Hizmetleri askeri personelinden 8 toplam 50 askerin şehit olduğu bildirildi.

"Şehitlerin kanı yerde kalmadı"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Twitter hesabından Azerbaycan halkına, şehitlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulundu.

Aliyev paylaşımında "Şehitlerin kanı yerde kalmadı." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığından Azerbaycan'a başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmalarda şehit olan Azerbaycan askerleri için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmalarda şehit olan Azerbaycan ordusundaki kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kardeş Azerbaycan halkına da başsağlığı ve sabır dileriz. Ermenistan, yıllardır süregelen provokatif ve saldırgan tutumunu tamamen terk etmeli ve kendisine uzatılan barış elini bir fırsat bilmelidir. Türkiye olarak her zaman öz kardeşlerimizin yanındayız ve daima da yanında olacağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmaris'te ormanı yakan sanık için 20 yıla kadar hapis cezası istendi
Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk vefat etti
Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 6 düzensiz göçmen hayatını kaybetti
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor
Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan beşinci "İyilik Treni" törenle uğurlandı

Benzer haberler

Lavrov ve Bayramov, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışmaları görüştü

Lavrov ve Bayramov, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışmaları görüştü

Ermenistan'ın provokasyonunda Azerbaycan ordusundan 50 asker şehit oldu

Blinken, Ermenistan ve Azerbaycan liderleri ile iki ülke arasındaki çatışmaları görüştü

Azerbaycan: Ermenistan ateşkesi ihlal ediyor

Azerbaycan: Ermenistan ateşkesi ihlal ediyor
İlham Aliyev, komutanlarla Ermenistan'ın sınırdaki provokasyonlarını görüştü

İlham Aliyev, komutanlarla Ermenistan'ın sınırdaki provokasyonlarını görüştü
AB, Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkese uymaları çağrısı yaptı

AB, Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkese uymaları çağrısı yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet