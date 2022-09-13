Dolar
18.25
Euro
18.24
Altın
1,701.53
ETH/USDT
1,593.80
BTC/USDT
20,781.00
BIST 100
3,426.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in naaşı Buckingham Sarayı’na götürülmek üzere Edinburgh'daki St. Giles Katedralinden çıkarılıyor
logo
Dünya

Azerbaycan: Ermenistan ateşkesi ihlal ediyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Laçın'daki Azerbaycan ordusuna ait mevzilere, Ermenistan ordusunca top ateşi açıldığını duyurdu.

Ruslan Rehimov   | 13.09.2022
Azerbaycan: Ermenistan ateşkesi ihlal ediyor

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, "Ateşkese rağmen saat 16.55'te Karakilise ilinin Vağudi köyündeki Ermeni mevzilerinden Laçın ilinin Ahmetli köyündeki Azerbaycan mevzilerine top ateşi açıldı. Azerbaycan birlikleri de misillemede bulundu." denildi.

Açıklamada, "09.00'dan itibaren ateşkes ilan edilmesine rağmen Ermenistan, sınır boyunca top ve diğer ağır silahları kullanarak ateşkesi yoğun bir şekilde ihlal ediyor." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor
İzmir'de yurt dışına kaçırılmaya çalışan 8 bin 194 sikke ele geçirildi
Trafik kazalarında olay yerinde ölenlerin sayısı geçen yıla göre yüzde 4,1 azaldı
İstanbul'da suya yüzde 40,38 zam yapıldı
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin temeli yılbaşında atılacak

Benzer haberler

Blinken, Ermenistan ve Azerbaycan liderleri ile iki ülke arasındaki çatışmaları görüştü

Blinken, Ermenistan ve Azerbaycan liderleri ile iki ülke arasındaki çatışmaları görüştü

Azerbaycan: Ermenistan ateşkesi ihlal ediyor

İlham Aliyev, komutanlarla Ermenistan'ın sınırdaki provokasyonlarını görüştü

AB, Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkese uymaları çağrısı yaptı

AB, Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkese uymaları çağrısı yaptı
Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile telefonda görüştü

Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile telefonda görüştü
AK Parti Sözcüsü Çelik: Ermenistan provokasyon ve saldırganlıklara son vermelidir

AK Parti Sözcüsü Çelik: Ermenistan provokasyon ve saldırganlıklara son vermelidir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet